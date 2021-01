Lunedì 18 gennaio è andata in onda la trentatreesima puntata del Grande Fratello Vip con Alfonso Signorini e gli opinionisti Pupo e Antonella Elia. Diversi i momenti chiave della serata, dall’incontro tra Pierpaolo Pretelli e il fratello Giulio, avvenuto in presenza di Giulia Salemi, alle dichiarazioni di Stefania Orlando a proposito del matrimonio finito con Andrea Roncato, fino alla proclamazione delle quattro donne che concorrono per la finalissima.

Pierpaolo Pretelli piange di fronte al fratello Giulio

Pierpaolo Pretelli incontra il fratello Giulio e si scioglie in lacrime quando lui, per difendersi, dichiara di non avere mai rilasciato certe dichiarazioni. A smentirlo è il conduttore Alfonso Signorini: “Non dire balle perché hai detto le stesse cose anche in tv”. Quando il conduttore ha minacciato di mandare in onda i video, Pierpaolo si è sciolto in lacrime e ha chiesto di potere abbandonare il gioco. Pentito, anche Giulio ha pianto.

Maria Teresa Ruta riabbraccia la figlia Guenda

Maria Teresa Ruta, dopo la crisi vissuta nella Casa, ha riabbracciato la figlia Guenda. Maria Teresa si era scusata con il resto della Casa per il momento di sconforto vissuto. I coinquilini l’avevano già abbracciata, cercando di farle sentire tutto il supporto che merita. Guenda non è stata da meno e alla madre ha detto: “Devi smetterla di dire che sei brutta perché sei bellissima, sei la parte migliore di noi”.

Stefania Orlando e il matrimonio finito con Andrea Roncato

Stefania Orlando ha appreso in diretta quello che l’ex marito Andrea Roncato aveva detto a proposito della fine del loro matrimonio. Una versione solo parzialmente confermata dalla conduttrice televisiva. “È vero che avevo conosciuto un altro ma il matrimonio con Andrea era già finito. Eravamo come fratello e sorella, come padre e figlia”, ha spiegato la conduttrice.

Il videomessaggio del fratello di Dayane Mello

Il fratello di Dayane Mello si è collegato in diretta con il GF Vip per salutare la sorella. “Quello che ha raccontato su nostra madre è vero, non ha mai detto bugie”, ha spiegato lui, confermando che quando il reality terminerà si impegnerà per fare in modo che la sorella e la madre stabiliscano un rapporto.

Quattro donne si contendono la finale

La prima finalista del Gf Vip 2020 sarà una donna. Il pubblico a casa è stato chiamato a decidere per chi votare tra Dayane Mello, Stefania Orlando, Rosalinda Cannavò e Giulia Salemi. La più votata tra loro guadagnerà un posto nella finalissima che sarà celebrata a febbraio, in una data che resta ancora in via di definizione.