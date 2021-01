Stefania Orlando scopre in diretta al Grande Fratello Vip quello che l’ex marito Andrea Roncato ha detto a proposito della fine del loro matrimonio. Convocata in mistery room, la conduttrice assiste al filmato dell’intervista rilasciata dal suo ex a Barbara D’Urso. In tv, Roncato aveva lasciato intendere che il matrimonio con Stefania fosse finito perché lei aveva conosciuto un altro uomo. Una versione dei fatti solo parzialmente confermata da Stefania:

È vero che io sono andata via di casa perché, dopo essere diventati come un padre e una figlia, avevamo deciso di lasciarci. Avevo anche incontrato un’altra persona che non è stata la causa della fine del nostro matrimonio. Tra noi era già finita, non avevamo nessun tipo di rapporto che andasse oltre il rispetto e l’affetto e a me non bastava più. A lui sarebbe bastato. Ne abbiamo parlato e il fatto stesso che per anni siamo rimasti ottimi amici dimostra che tra di noi non ci sono mai stati rancori. Non ho mai detto qua dentro che la moglie è gelosa. Un giorno ho incontrato Andrea nei camerini di via Teulada e lui mi ha detto che lei era gelosa del fatto che io lo chiamassi amore e mi ha detto che la compagna è “un po’ tedesca”.

“Giulia Elettra Gorietti mi ha insultato”

Stefania ha quindi risposto al post che Giulia Elettra Gorietti, figlia della moglie di Andrea Roncato, aveva scritto su di lei: “Alla figlia della moglie di Andrea avevo anche risposto in privato su Instagram e sono stata anche pesantemente insultata. Le avevo risposto anche carinamente e lei mi ha insultata. Le volte in cui ho parlato di Andrea l’ho fatto in maniera molto carina. Non mi sono mai permessa di entrare nella loro storia. Non ho nulla contro Andrea, anche mio marito è rimasto basito da questo comportamento. Io e Andrea siamo sempre stati ottimi amici, abbiamo fatto le vacanze insieme. Non accetto che si dica che io sono l’ex moglie scomoda”.

Che cosa aveva detto Andrea Roncato

Andrea aveva parlato del matrimonio finito con l’ex moglie Stefania Orlando a Live – Non è la D'Urso. “Il matrimonio con Stefania è durato due anni. Lei aveva un altro e quello era un grosso problema. È andata via di casa. Dieci anni fa ho trovato la donna della mia vita. Non gliene può fregare di meno del rapporto con Stefania. Dice che mia moglie è gelosa di lei? Forse perché è bello sentirsi ingombrante”, aveva detto l’attore. Stefania ha replicato così a quelle dichiarazioni: “Voglio bene ad Andrea ma non voglio destabilizzare alcun equilibrio”. Ma una volta rientrata nella Casa, ha pianto dispiaciuta.