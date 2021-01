Tra gli avvenimenti che più hanno scombussolato gli abitanti della casa più spiata d'Italia in queste settimane, c'è stato il lungo e furioso sfogo di Maria Teresa Ruta che ormai esausta, dopo una lite con Cecilia Capriotti non è riuscita a trattenere lo stress. La conduttrice è uno dei pilastri del programma, ma dopo tre mesi di reality inizia anche lei a vacillare. Nella puntata di lunedì 18 gennaio 2021, Alfonso Signorini non esita a parlare con la diretta interessata dell'accaduto: "Quattro mesi dentro quella Casa si fanno sentire. La finale si sta avvicinando ma quattro mesi sono lunghi. È un insieme. C’è la stanchezza che è umano avere e che leggo anche sui vostri volti. Ma credo sia legato anche un disagio che covava da dentro, a qualche incomprensione che ha cominciato a farsi sentire". Maria Teresa, finalmente di nuovo rilassata, ha spiegato di avere chiarito i motivi della sua rabbia: "Loro sono stati affettuosi questo mio sfogo è stato il motivo per il quale si è riavvicinata. Non ce l’ho con loro, ce l’ho a volte con me stessa".

La sorpresa a Maria Teresa Ruta

A sorpresa, Maria Teresa ha ricevuto un dono da parte del GF: una boccetta con l'acqua di colonia che suo padre utilizzava. Piccolo incidente di percorso: il freddo ha rovinato la consistenza e l'odore del profumo ma la donna si è passata sopra con eleganza. A sorpresa è entrata nella Casa per lei la figlia Guenda che l'ha consolata: "Non sei brutta, non voglio più sentirtelo dire: sei bellissima. Il pubblico ti ama. Sei la parte migliore di noi. Sei meravigliosa, mamma".

La rabbia di Maria Teresa Ruta

Dopo il record di nomination ottenute e superate nella casa del Grande Fratello Vip, Maria Teresa Ruta è senza dubbio un'icona del programma che continua a resistere ad ogni difficoltà. C'è da dire, però, che anche i personaggi più forti possono crollare e a scatenare una reazione a dir poco inaspettata nella concorrente è stata la furia di Cecilia Capriotti. Adirata per essere stata nominata dalla 60enne, l'attrice non ha nascosto il suo malcontento e tra litigi e frecciatine pungenti, ha colpito più volte la Ruta che non ha retto. "Mi sono rotta i co*** ni" ha urlato in piscina, aggiungendo: "Se non mi volete allora mandatemi via".

Pace fatta con Cecilia Capriotti

Dopo questo momento di estrema stanchezza, la conduttrice ha ritrovato un minimo di tranquillità e anche il rapporto con Cecilia Capriotti ha preso una direzione diversa. Le due, infatti, si sono chiarite e sono riuscite a venirsi in contro. L'attrice dopo aver parlato con Tommaso Zorzi è venuta a conoscenza di alcune vicende che hanno visto Maria Teresa Ruta protagonista e che l'hanno particolarmente segnata, in quanto soprattutto agli inizi del reality è capitato più di una volta che la gieffina fosse presa di mira dagli altri concorrenti.