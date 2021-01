Nella casa del Grande Fratello Vip i rapporti tendono ad essere sempre più altalenanti tra i vari concorrenti del reality che, ormai, come litigano così cercano di stemperare la tensione. Ed è quello che è accaduto anche tra Cecilia Capriotti e Maria Teresa Ruta che dopo il litigio scoppiato in seguito alla questione delle nomination, sono tornate a parlare tra loro. Durante l'ultima chiacchierata l'attrice ha rivelato alla conduttrice di aver scoperto solo ora certe dinamiche verificatesi all'interno della Casa, non sempre piacevoli.

Lo sfogo di Maria Teresa Ruta

La crisi di Maria Teresanon è certo passata inosservata tra gli inquilini che hanno cercato di risollevarle il morale, dopo il lungo e rabbioso sfogo nel quale la conduttrice ha manifestato tutto il suo malessere. Cecilia Capriotti, quindi, in confidenza chiede alla conduttrice per quale motivo si è voluta allontanare dal resto del gruppo e abbia preferito stare da sola, ed è così che la Ruta le ha risposto, con grande sincerità:

Volevo allontanarmi da Tommaso, stare in disparte, non volevo disturbare, perché quando mi guarda mi viene il magone, non riesco a non parlare, mi legge dentro, non gliel'ho mai chiesto perché, come mai, ma lui senza conoscermi è riuscito a leggermi dentro, ma noi non ci parliamo mai, ci parliamo poco.

Le confessioni di Tommaso a Cecilia

Una volta che Tommaso Zorzi è stato tirato in ballo, Cecilia ne approfitta per confidare a Maria Teresa cosa le ha raccontato l'influencer sulla sua esperienza nel reality e di come spesso gli altri concorrenti non abbiano avuto rispetto nei suoi confronti:

Io non avevo idea, sai anche io ho sempre pensato che ti rivolgessero un certo rispetto, perché sei più grande, sei una mamma, ma Tommaso mi ha detto che qui hai dovuto sopportare tanto. Mi ha detto la gente l'ha derisa, la gente non la capiva, sai anche quando indossava una gonna che poteva far ridere, oppure si fermava a cantare, a volte non aveva neanche il posto il posto a tavola, chiedevano "chi c'è qui Maria Teresa?" e invece di spostarsi si sedevano, e lei non diceva nulla. Un insieme di cose l'hanno portata ad avere una reazione eccessiva. Ma io credimi non ne avevo idea.

Visibilmente rassegnata e ormai assuefatta da quanto è accaduto in questi mesi di permanenza nella casa più spiata d'Italia, Maria Teresa Ruta conferma quanto è stato raccontato da Zorzi e aggiunge: "Mi hanno detto che ero la stratega del programma. Se sono una giocatrice non ti nomino, sei anche amica del mio migliore amico qui dentro, essendo un'amica di Tommaso, pensando che Tommaso non mi voti non mi voti neanche tu. Mi hanno detto di tutto".