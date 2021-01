Cecilia Capriotti non ha affatto digerito le ultime nomination nella casa del GFVip. Nel corso dell'ultima puntata infatti l'attrice è finita al televoto ed è rimasta molto ferita da alcuni compagni di avventura che l'hanno nominata. Non solo Andrea Zenga, ma soprattutto Maria Teresa Ruta, con la quale Cecilia ha avuto una brusca discussione, manifestando il suo totale disinteresse a risolvere.

Lo scontro tra Cecilia e Maria Teresa

Subito dopo la puntata, Maria Teresa Ruta insegue Cecilia Capriotti per avere un confronto. Sa che la nomination nei suoi confronti l'ha ferita, ma ci tiene a chiarire le sue intenzioni e a spiegare le motivazioni che l'hanno portata a questa scelta. "Cecilia quando vuoi parliamo", prova ad attaccare bottone. Ma la Capriotti non ne vuole sapere: "No, non mi interessa. Non sei sincera, ti guardo negli occhi e te lo dico", le dice con tono garbato ma freddo e distaccato. "Non me lo meritavo, per te ho sempre avuto un occhio di riguardo. Ti reputo una persona diversa da quella che pensavo. Non mi interessa più tornare sul discorso, grazie", gira i tacchi e se ne va, lasciando Maria Teresa attonita.

Lo sfogo di Cecilia Capriotti

Dopo un brevissimo confronto con Maria Teresa, Cecilia si è sfogata con le amiche Samantha e Carlotta, spiegando di essersi sentita tradita per le nomination. Spiega di aver fatto delle confidenze molto personali in settimana, spinta proprio dalla Ruta: "Mi ha fatto fare delle confidenze che non volevo neanche fare". Da parte sua è stata una dimostrazione di fiducia, che Maria Teresa avrebbe calpestato, scegliendo di nominarla. Cecilia la accusa di giocare con troppe strategie e di essere interessata ad avere le clip in puntata: "Quello che mi fa più rabbia è che io le avevo promesso di non nominarla, per non farle fare le valigie anche questa settimana. Lei ha giocato sporco, io vado avanti per sentimenti, lei vuole solo arrivare fino alla fine. Le persone strateghe non mi piacciono. Le amicizie si scelgono".