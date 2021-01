Cecilia Capriotti si è commossa nella Casa del Grande Fratello Vip perché sente la mancanza della figlia Maria Isabelle e poco dopo si è lasciata andare a una confessione molto intima con Maria Teresa Ruta. La showgirl ha ammesso che per amore della figlia ha trascurato il rapporto con il compagno Gianluca Mobilia. Oggi la Capriotti si sente in colpa:

La bambina ci ha dato un equilibrio. Abbiamo un rapporto molto ironico, scherziamo, ci prendiamo in giro. L'unico problema, che non ti nego, è che con il fatto di amare molto la bambina e di annullarmi per lei, l'ho trascurato. Prima era il centro del mondo. Quando è nata la bambina ho spostato l'attenzione su di lei. Annullando tutto, ho trascurato lui. Non parlo del piano sessuale, c'è ancora attrazione. Parlo di altre cose, ed è peggio. Lui mi dice: "Io mi sento trascurato in altro". Le attenzioni di prima non ci sono. Per me mia figlia viene prima di ogni altra cosa. Me ne sto rendendo conto.

La scelta di allontanare la figlia dal compagno

Cecilia ha spiegato di aver allontanato la piccola dal papà durante il lockdown, per portarla lontano dai rischi di contagio: "In pandemia ho tutelato mia figlia. Ho fatto sì che rimanesse ad Ascoli con mia mamma, mia sorella e me. Lui è rimasto tre mesi a Milano. Io sto qui da 20 giorni e mi manca come l'aria, pensa a un padre che per tre mesi si è vista negata la bambina". Maria Teresa l'ha invitata a non considerare quanto fatto come uno sbaglio, ma al tempo stesso ha ribadito l'importanza di alimentare il rapporto con il proprio partner.

Io mi sento ancora innamorata come prima per cui non l'ho fatto apposta. Però mi rendo conto che è successo. Lui vorrebbe prendere una tata e fare ancora una vita di coppia, una cena, un weekend. Ma io la bambina alla tata non la lascio.

Chi è Gianluca Mobilia, il compagno di Cecilia Capriotti

Cecilia Capriotti ha conosciuto Gianluca Mobilia nel 2014, nel corso di una vacanza a Panarea. Pare che tra i due sia stato colpo di fulmine, tanto che hanno deciso di convivere poco dopo. Nel 2016 sono diventati genitori della piccola Maria Isabelle, tanto che lei dovette rinunciare all'Isola dei Famosi perché aveva scoperto di essere incinta poco dopo la firma del contratto: Cecilia ha poi partecipato al reality nel 2018. Gianluca Mobilia è un imprenditore siciliano che ha studiato a Venezia e a Milano e gestisce un’agenzia di comunicazione e organizzazione di eventi.