La puntata del Grande Fratello Vip del 18 gennaio 2021 ha eletto il primo finalista tra i concorrenti dell'edizione. Manca ancora parecchio alla conclusione, ma i meccanismi del gioco stanno per stabilire il nome del primo concorrente che sbarcherà direttamente nella finale. Si tratta di una donna. Il pubblico a casa dovrà scegliere chi mandare in finale tra Giulia Salemi, Dayane Mello, Stefania Orlando e Rosalinda Cannavò.

Com'è stato scelto il primo finalista

Il primo finalista sarà ovviamente immune da tutte le prossime nomination. A decretarlo sarà il pubblico attraverso il televoto. Ricordiamo che è possibile votare attraverso tre strumenti: l'SMS inviato ai numeri 477.000.2 o 477.000.3, l’App MediasetPlay da smartphone, tablet o Smart Tv e la sezione Televoto del sito grandefratellovip.mediaset.it.

La catena che ha portato alla prima finalista

Alfonso Signorini ha chiesto ai Vip uomini di fare il nome di una concorrente donna che non merita la finale. Tommaso ha scelto Carlotta: "Trovo che si sforzi di essere accomodante". Andrea Zelletta ha scelto Dayane: "Ha la lingua birichina". Andrea Zenga ha scelto Samantha De Grenet: "Ne faccio un discorso di tempistiche. Abbiamo un bel rapporto ma con lei parlo meno che con le altre". Pierpaolo Pretelli: "Le quattro donne rimaste meritano tutte la finale. Mi hanno dato tanto tutte. Non ho una motivazione, scelgo Maria Teresa. Guardo tutto il percorso".

Dayane Mello si aggiunge alle tre potenziali finaliste

Un'altra Vip si è aggiunto al gruppo di potenziali finaliste: a sceglierla sono state le donne, chiamate a fare il nome di una delle concorrenti del GF Vip. Il gruppo, a maggioranza, ha deciso di consegnare tale possibilità a Dayane Mello che è andata ad aggiungersi a Giulia Salemi, Stefania Orlando e Rosalinda Cannavò. Sarà il pubblico a casa a decidere chi tra loro merita la finale.

Quando finisce il Grande Fratello Vip

Questa quinta edizione vanta una lunghezza smisurata, che ha visto un prolungamento di alcuni mesi: la finale era inizialmente prevista per dicembre, ma di fronte al proseguimento della pandemia e alle difficoltà nell'approntare nuovi programmi, Canale 5 ha deciso di andare sul sicuro e allungare sino a febbraio il GF Vip, certamente tra gli show più sicuri della tv italiana (dal momento che i concorrenti non hanno il minimo contatto con l'esterno). Addirittura, pare si sia deciso di prolungare ulteriormente la durata sino al 26 febbraio, data in cui dovrebbe essere trasmessa la puntata conclusiva. Una decisione che ha fatto storcere il naso a molti spettatori, convinti che questo tour de force si stia rivelando emotivamente massacrante per chi è in gara dallo scorso settembre. In diretta, però, Alfonso Signorini non si è sbilanciato, specificando solo che il reality terminerà a febbraio.