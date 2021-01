Momento di tensione al Grande Fratello Vip durante la puntata andata in onda lunedì 18 gennaio. Dopo l’intervista rilasciata da Giulio, fratello di Pierpaolo Pretelli, a Fanpage.it, quest’ultimo è entrato in crisi. Giulia Salemi si è detta ferita da quelle parole e lo stesso Pierpaolo ha manifestato la sua delusione, spiegando di avere chiesto ai suoi familiari di stare fuori dalla sua avventura al GF. Il colpo di scena è arrivato con l’ingresso di Giulio nella Casa. Il fratello di Pierpaolo, per discolparsi, si è difeso dichiarando di non avere mai pronunciato le frasi che gli sono state attribuite. Addirittura, sostiene di avere “dichiarato A e che sarebbe stato riportato B”:

Sono state fraintese le cose. Devi sapere che sei al GF per cui i giornalisti chiamano. Io ho detto A e hanno scritto B. Noi stiamo subendo degli attacchi per tutto quello che è successo a Capodanno. Non abbiamo dato preferenze, non è vero che abbiamo detto che Giulia non ci piace. Per questo sono qui.

Alfonso Signorini attacca Giulio Pretelli

A dissentire rispetto alle dichiarazioni di Giulio, ricordandogli di avere detto le stesse cose anche in tv, è stato il conduttore Alfonso Signorini: “La scusa che i giornalisti si inventano le interviste te la puoi tenere anche a casa perché sono balle tue. Ti ho visto nei salotti televisivi mentre ammiccavi”. Pierpaolo ha faticato a nascondere la delusione: "Sono molto deluso. Sai cosa ho fatto per entrare qua e il lavoro che facevo prima. Sono deluso: vi avevo chiesto di non rilasciare interviste e non andare nei programmi televisivi. Capisci che mi stai mettendo in difficoltà?”.

Pierpaolo Pretelli minaccia di lasciare la Casa

Mentre Giulio ribadiva di essere stato frainteso e male interpretato, Signorini lo ha punzecchiato: “Perché non dici davanti a Giulia quello che dici nei salotti televisivi? Non dire balle perché lo mando in onda”. A quel punto, deluso, Pierpaolo si è sciolto in lacrime e ha minacciato di abbandonare il gioco: “Ho voglia di uscire, ho voglia di andare via”. Anche il fratello si è sciolto in lacrime, capendo finalmente di averlo deluso. Gli ha quindi promesso che eviterà di parlare ancora pubblicamente della sua storia con Giulia Salemi.