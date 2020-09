Lunedì 21 settembre è andata in onda la terza puntata del Grande Fratello Vip 2020. A una settimana dall’inizio del reality show c’è già stata la prima squalifica, quella del cantante Fausto Leali. Un atto necessario affinché il programma prendesse le distanze dalle frasi pronunciate dal cantante di fronte a Enock Barwuah. Poi il confronto tra Massimiliano Morra e Adua Del Vesco, condito dalle lacrime dell’attrice, e un bacio inaspettato tra Pierpaolo Pretelli ed Elisabetta Gregoraci.

Il discorso di Alfonso Signorini: “Ne*ro ricorda l’apartheid”

Nella prima parte del discorso che Signorini ha rivolto a Fausto Leali, il conduttore ha cercato di spiegare i motivi per i quali il GF non ha potuto e voluto passare sopra le parole del cantante: “Il significato delle parole evolve nel corso degli anni. La parola ‘ne*ro’ era comunemente usata negli anni ’40 e ’50, perfino Giosuè Carducci la utilizzò nelle sue poesie. Oggi il significato di questa parola è completamente cambiato. Non stigmatizzarne l’uso è non prenderne atto. Noi tutti abbiamo presente cosa è accaduto nel mondo. Sappiamo tutti che non sei quella roba lì, non vogliamo fare un processo alle intenzioni che non ci sono ma non possiamo permettere che questa parola che è simbolo di apartheid e discriminazione passi con leggerezza”.

Adua abbraccia Morra e piange: “Stavo morendo, non mi hai chiamata”

I sentimenti di Adua Del Vesco nei confronti dell’ex compagno Massimiliano Morra potrebbero non essere del tutto sopiti. Lo ha dimostrato la reazione dell’attrice al confronto avuto con il suo ex durante la terza puntata del GF Vip. Dopo avere lasciato intendere di essere stata vittima di violenza psicologica, ha abbracciato il suo ex e tra le lacrime è tornata ad accusarlo: “Stavo morendo e non mi hai mai chiamata, nemmeno una telefonata quando ho attraversato l’anoressia”.

Squalificato Fausto Leali

Fausto Leali è stato squalificato per le frasi pronunciate durante una discussione con Enock Barwuah. Signorini, pur se umanamente dispiaciuto, ha fatto presente che la squalifica era dovuta per mandare a casa un messaggio chiaro: esistono parole caricate da una connotazione dispregiativa che non devono e non possono entrare a far parte del linguaggio comune.

La lite tra Franceska Pepe e Tommaso Zorzi

Lite accesa tra Tommaso Zorzi e Franceska Pepe. La modella è stata accusata dall’influencer di averlo più volte apostrofato al femminile. Lei si è difesa ma il conduttore Alfonso Signorini ha perso la pazienza di fronte alla sua verve e l’ha aspramente rimproverata: “Sei una gran maleducata. Questa è casa mia, conduco io”.

Il bacio tra Pierpaolo Pretelli ed Elisabetta Gregoraci

Pierpaolo Pretelli sembrerebbe avere dato inizio alla strategia di avvicinamento a Elisabetta Gregoraci, showgirl per la quale aveva ammesso di provare forte attrazione. Nel corso della terza puntata, complice una prova, l’ex Velino di Striscia la notizia è riuscito a strappare un bacio all’ex moglie di Flavio Briatore, bacio che ha mandato in visibilio il pubblico social della trasmissione. Basterà per far scoccare la scintilla?