Sfuriata di Alfonso Signorini contro Franceska Pepe durante la terza puntata del Grande Fratello Vip. Il conduttore perde la pazienza con l’influencer quando la donna, durante una lite con Tommaso Zorzi, decide di prendere la parola. L’ex fidanzata di Vittorio Sgarbi stava provando a difendersi ma il padrone di casa, infastidito dal fatto che la giovane gli parlasse sopra, ha perso la pazienza: “Senti Pepe, un secondo solo. Pepe, ma mi senti o no? Intanto sei una gran maleducata. Ma stiamo scherzando? Impara a parlare ti viene data la parola. Dato che qui conduco io e questa è casa mia, impara l’educazione e a parlare quando ti viene data la parola. Grazie”. Ha aggiunto il suo carico da 90 Pupo che, prendendo in prestito il mantra di Sgarbi, ex fiamma di Franceska, si è rivolto così all’influencer: “Capra!”.

La lite con Tommaso Zorzi: “Mi ha apostrofato al femminile”

Franceska stava discutendo con Tommaso Zorzi quando Signorini l’ha rimproverata. L’influencer aveva accusato la collega modella di averlo apostrofato al femminile più volte: “La cosa che mi ha dato più fastidio è che appena entrata in Casa due o tre volte mi ha apostrofato al femminile. Poi dice che lo ha fatto con tutti gli altri uomini. Arriva, non la conosco, e mi dice ‘sei divina’, ‘sei pazzesca’, io sono gay e mi da fastidio”. Franceska si è difesa: “Ti ho apostrofato al femminile solo una volta. Voglio il video, la registrazione, visto che mi stai accusando”.

Patrizia De Blanck: “Ti parla al femminile perché usi il tacco”

Patrizia De Blanck si è inserita nella discussione tra i due per dare la sua interpretazione dei fatto: “Ha visto che hai le scarpe col tacco. Per questo ti parla al femminile”, ma Zorzi si è inalberato: “Che vuol dire? Io posso mettermi le scarpe col tacco tutte le volte che voglio”. Tra i due influencer la lite si è risolta senza che i due si riappacificassero. “Tommaso mi ha attaccata fin dall’inizio” ha detto ancora Pepe “Mi sta simpatico e avrei voluto fare amicizia con lui ma mi ha sempre lanciato frecciatine. È stato male per una settimana e ha usato questa cosa per riemergere. Ma mentre stava male l’ho aiuto”. L’ultima battuta è stata quella di Tommaso che, rimarcando la sua antipatia, ha detto a Franceska: “Non fottere con la pu**ana sbagliata”.