Confronto infuocato tra Adua Del Vesco e Massimiliano Morra durante la terza puntata del Grande Fratello Vip 2020. In settimana, parlando con i suoi coinquilini, l’attrice aveva parlato del suo ex senza nascondere la rabbia nei suoi confronti. Una volta in puntata, però, si è rifiutata di circostanziare le sue allusioni e quando il suo ex si è lamentato che con le allusioni avrebbe fatto peggio, l’attrice ha perso le staffe: “Tu sai che cosa mi hai fatto e sono una signora a non parlarne. Non stuzzicare il can che dorme. Le cose che mi hanno fatto schifo te le ho già dette. Vuoi chiedermi scusa adesso che siamo al GF”. “Ma non puoi farmi passare per quello che non sono. Io non ho raccontato niente, questa è la differenza tra me e te” si è difeso l’ex compagno.

Adua Del Vesco a Morra: “Non parlo, voglio tutelarlo”

“Ma ringrazia che non parlo”, si è ribellata l’attrice quando Morra l’ha invitata a non descriverlo in certi termini. Stanco delle allusioni, Pupo si è lamentato: “Non è corretto lanciare il sasso e nascondere la mano. Devi raccontarci quello che è successo”. Adua ha scosso il capo ancora una volta, sbottonandosi solo quando ha appreso quanto aveva scritto di lei la compagna di Massimiliano: “Non merita nemmeno risposto. Sono felicissima, ho un ragazzo fantastico. Questa ragazza non mi conosce. Lui sa cosa ha sbagliato con me, ha avuto atteggiamenti molto brutti. Il fatto di non voler raccontare i dettagli lo faccio anche per tutelarlo perché si tratta di cose non molto belle”.

Il confronto tra i due durante la pubblicità

Quando la trasmissione è andata in pubblicità, Morra e Adua hanno continuato a confrontarsi. “Mi ha descritto come narcisista ed egocentrico. Ma per chi mi fai passare?” si è inalberato l’attore. In studio, Signorini ha chiesto alla Del Vesco di ripetere una frase pronunciata poco prima a proposito di violenza. Adua ha spiegato: “Non mi ha picchiata ma esiste anche la violenza psicologica. Non voglio raccontare i dettagli ma è stato uno di quelli che più mi ha fatto male. Ci tenevo tanto e lui ha avuto una serie di atteggiamenti che non sono giusti”.

L'abbraccio, poi Adua accusa: "Stavo morendo e non mi hai chiamata"

A pochi minuti dal loro confronto, Signorini ha invitato Massimiliano ad abbracciare Adua. Lei si è sciolta in lacrime, lo ha abbracciato a sua volte e lo ha accusato: "Sono stata malata, ero anoressica, ho rischiato di morire e non mi hai fatto una telefonata". L'attore si è scusato: "Mi dispiace, è che non avevamo più rapporti".

Il fidanzato di Adua Del Vesco: "Continua a volare alto"

Il fidanzato di Adua Del Vesco, via Instagram, supporta l'attrice dopo il confronto tra la compagna e l'ex fidanzato Massimiliano Morra. "Continua a volare alto" scrive l'uomo "Tutto il resto è noia".