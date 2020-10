Lunedì 12 ottobre è andata in onda la nona puntata del Grande Fratello Vip 2020, il reality show di Canale5 condotto da Alfonso Signorini con gli opinionisti Pupo e Antonella Elia. Ad abbandonare la Casa è stata l’attrice Myriam Catania, non prima di avere discusso con Franceska Pepe, autrice di uno dei momenti più caldi della serata conclusosi con le lacrime di Andrea Zelletta, ex tronista che la modella aveva definito “comodino”. E per la prima volta in video è arrivata Giorgia, la misteriosa – fino a oggi – fidanzata di Enock Barwuah.

Pupo a Franceska Pepe: “Che si faccia la sua apologia non mi va bene”

Franceska Pepe è stata la protagonista indiscussa della nona puntata del Gf Vip sebbene da giorni sia già fuori dalla Casa. Applaudita in studio, acclamata sui social e detestata dai concorrenti nella Casa, non è riuscita incassare la benevolenza di Pupo che ha interrotto Alfonso Signorini che en stava tessendo le lodi: “Non è un buon esempio, che si faccia l’apologia di questa ragazza non mi va bene”.

La ribellione di Guenda Goria

Guenda Goria è stata una delle nominate della serata insieme a Matilde Brandi e Stefania Orlando. Ma per la prima volta, di fronte alle nomination palesi del resto del gruppo, si è ribellata. “Non mi amalgamerò mai al pensiero degli altri, sono orgogliosa di pensare con la mia testa”, ha detto la figlia di Maria Teresa Ruta, consapevole di avere preso la nomination del gruppo ritrovatosi impossibilitato a votare la madre, finita tra i preferiti della serata, gli immuni scelti dal pubblico.

Andrea Zelletta piange, Franceska Pepe lo aveva chiamato “comodino”

Franceska Pepe, raccogliendo un invito arrivatole in precedenza attraverso i social network, ha punzecchiato Andrea Zelletta, ex tronista di Uomini e Donne. “Voglio salutare uno dei concorrenti, un comodino. Ciao Andrea”. La frase della modella ha innescato la furia del gieffino che l’ha insultata per poi non riuscire a trattenere le lacrime, arrivate poco dopo.

La prima volta in tv di Giorgia, fidanzata di Enock Barwuah

Per la prima volta in diretta al GF Vip è arrivata Giorgia, fidanzata misteriosa di Enock Barwuah. La giovane si è collegata con la Casa insieme a Mario Balotelli, fratello del concorrente. “Vai avanti così, stai facendo un bel percorso. Sei rimasto te stesso”, lo ha incoraggiato la fidanzata. Mario, invece, ha consigliato al fratello di giocare di più: “Gioca come gli altri, cosa ti importa?”.

Stefania Orlando incontra il marito Simone Gianlorenzi

Emozionante l’incontro tra Stefania Orlando e il marito Simone Gianlorenzi. L’uomo l’ha raggiunta nella Casa per rincuorarla dopo che la moglie aveva espresso una serie di preoccupazioni a proposito dei possibili rimpianti del suo compagno in merito alla loro scelta di non avere figli. “Avevo scelto di non avere figli già prima di incontrare te. Insieme siamo una splendida famiglia”, le ha detto il musicista.