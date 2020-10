Franceska Pepe riesce a provocare i concorrenti del Grande Fratello Vip 2020 anche al di fuori della Casa. Lo ha fatto questa sera, durante la nona puntata del reality show quando Alfonso Signorini le ha dato la parola che l’ex concorrente aveva precedentemente chiesto. Franceska voleva salutare Andrea. Non aveva detto, però, che lo avrebbe fatto solo allo scopo di prenderlo in giro. E così è stato, ottenuto il collegamento aperto con la Casa, la Pepe si è rivolta all’ex tronista di Uomini e Donne così: “Innanzitutto volevo salutare il comodino Andrea. Ciao comodino!”. L'ex concorrente ha rispolverato una questione esplosa solo pochi minuti prima.

Andrea Zelletta esplode: “Vado via”, poi piange

Zelletta ha reagito malissimo alla provocazione di Franceska. “Sei una gran maleducata”, ha risposto lui senza riuscire a contenere il fastidio, “La settimana scorsa ti sei esposta con una frase terribile. Sei malvagia e inutile. Una persona come te neanche la guardo. Se la vedo, la schifo. Stai zitta, sfigata. I tuoi genitori te ne hanno date poche”. Poi, una volta chiuso il collegamento, si è rivolto ai coinquilini: “Io devo uscire come comodino? Per questa sfigata qua? Non me l’ha mai detto in faccia. Devo passare io per comodino quando mi espongo sempre. Deve portare rispetto”. I coinquilini hanno tentato di riportarlo alla calma ma l’ex tronista non è riuscito a contenere la furia: “Se questo è il gioco, io me ne vado”.

I Vip difendono Andrea Zelletta, Myriam: “Se esco, la meno”

Francesco Oppini ha difeso Andrea, invitandolo a mantenere la calma: “Lei è fuori e rosica perché noi siamo dentro”. Più incisiva la risposta di Myriam Catania, furiosa con la Pepe: “Spero mi facciano uscire perché se esco, la meno”. Zelletta, provando a restituire il favore all’ex compagna di gioco, ha aggiunto: “Tu resta fuori che io resto dentro fino alla fine”. Alfonso Signorini: “Sapevo che avere in studio Franceska sarebbe stato un casino”. Qualche istante dopo, però, l’ex tronista si è sciolto in lacrime.