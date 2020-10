Nella Casa del Grande Fratello Vip scoppia il caso dei “comodini”, oggetti di arredo il cui nome è stato preso in prestito, soprattutto sui social network, per prendere in giro quei concorrenti che meno partecipano alla vita nella Casa, non riuscendo a innescare dinamiche che risultino interessanti per il pubblico del reality. I concorrenti hanno scoperto la definizione leggendo un commento pubblicato su Instagram mostrato loro dalla produzione. Ne è nato un caso quando Tommaso Zorzi, protagonista indiscusso di questa edizione soprattutto perché in grado di innescare situazioni di confronto interessanti, ha acceso la miccia, schierandosi contro Enock Barwuah, Andrea Zelletta e Massimiliano Morra, accusati di partecipare poco alla vita nella Casa.

Tommaso Zorzi contro Andrea Zelletta e Massimiliano Morra

In camera con Maria Teresa Ruta e Stefania Orlando, Tommaso ha lanciato qualche frecciatina a distanza verso Andrea Zelletta. Proprio a lui pare fosse riferito il commento che ha generato la questione “comodini” nella Casa. “Gli ho detto che era un bello che non balla. Quando gli hanno scritto ‘comodino’ sotto la foto intendevano esattamente questo e lui gli rode il cu**, ma non l’ho scritto io”, ha spiegato Tommaso facendo riferimento a un episodio avvenuto qualche giorno fa. La questione era nell’aria da ore ma solo oggi i concorrenti del reality l’hanno apertamente affrontata.

Dal canto suo, in salone, l’ex tronista di Uomini e Donne ha dichiarato di non ritenere di dover cambiare atteggiamento perché non colpito dalla critica: “Chi si sente preso in causa si vedrà perché cambierà atteggiamento. Chi non si sente preso in causa, non cambierà atteggiamento. Chi ha la coda di paglia si metterà in tutte le discussioni”. Poi Tommaso, per meglio chiarire il suo concetto, si è rivolto a Massimiliano Morra: “Questo è un lavoro, ci pagano. Se stai sempre là a fumare per uno spettatore è noioso, quindi la gente si lamenta. Siamo al Grande Fratello, giochiamo, è un gioco”.

Enock discute con Tommaso Zorzi, Myriam: “Sei aggressivo”

Nel suo discorso, Tommaso ha incluso non solo Zelletta e Morra. Si è rivolto anche a Enock Barwuah, fratello di Mario Balotelli. Ma da quel confronto è scaturita una lite con Enock che ha accusato Zorzi di essere falso e, di rimando, è stato attaccato da Myriam Catania: “Sei aggressivo, mi fai paura”. Altro terremoto in arrivo nella Casa in vista della nuova puntata del GF Vip prevista per lunedì 12 ottobre.