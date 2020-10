Simone Gianlorenzi, marito di Stefania Orlando, è entrato nella Casa del Grande Fratello Vip 2020 per consolare la compagna che qualche giorno fa si era sciolta in lacrime immaginando gli eventuali rimpianti del marito derivati dal fatto di non avere avuto figli. Simone aveva già cercato di far arrivare a Stefania la propria vicinanza pubblicando un tweet sui social che Alfonso Signorini ha deciso di mostrare alla Orlando durante la nona puntata del reality show. Simone aveva scritto: “Ho deciso che non avrei avuto figli molto prima di conoscerti, dedicando completamente la mia vita alla musica. Saremmo stati ottimi genitori, magari lo saremo nella prossima vita. In questa vita siamo comunque una splendida famiglia. Love you”.

Simone Gianlorenzi: “La gente ti sta conoscendo per quella che sei”

“Da piccola ho giocato poco con le bambole, preferivo giocare a calcio. Poi raccoglievo i gatti per strada e li portavo a casa. Lo facevo entrare la notte e dormivo con loro, ho sempre avuto un rapporto con gli animali”, ha spiegato Stefania ad Alfonso Signorini per spiegare la mancata maternità. Una volta rientrata nella Casa, dopo avere letto il post di Simone Gianlorenzi, ha trovato l’uomo ad attenderla. Munito di chitarra, Simone le ha dedicato una melodia e l’ha rincuorata:

Stanno tutti bene e ti salutano. Tu sei super e basta, perché sei davvero fortissima. Quale disastro? Noi siamo fierissimi. Ti guardiamo 24 ore su 24. Mi manchi un botto ma non ti voglio vedere per un sacco di tempo. Devi continuare a fare quello che stai facendo adesso perché stai facendo una cosa bellissima. Finalmente la gente ti apprezzerà per quello che sei. Sono fiero di te e devi restare qua dentro perché io e Margot ti vogliamo qua, siamo felici. Se non passano aeroplani è solo perché ci stiamo organizzando. Sappi che ogni giorno ne passano a migliaia e sono tutti per te.

Stefania Orlando convinta di uscire, Signorini ricorda Fabrizio Frizzi

“Tanto ci vediamo dopo, amore”, ha detto Stefania prima di salutare Simone, convinta che sarebbe uscita per effetto del televoto. In realtà, è stata Myriam Catania ad abbandonare la Casa. Alfonso Signorini ha però voluto ricordare il momento in cui, anni fa, conobbe la Orlando e ne ha approfittato per ricordare Fabrizio Frizzi: