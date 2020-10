Nuova sorpresa per Enock Barwuah durante la nona puntata del Grande Fratello Vip 2020. Per la prima volta, Giorgia, compagna del calciatore, ha mostrato il suo volto davanti alle telecamere. La sorpresa è stata organizzata da Mario Balotelli, fratello di Enock, che ha voluto collegarsi nuovamente con la Casa di Cinecittà. La prima domanda che gli ha posto Enock è riferita al lavoro di Mario. Balotelli lo ha tranquillizzato:

Ancora non gioco, tra qualche settimana firmerò. Ti giro un messaggio della mamma. Ti salutano lei e tutti gli altri, ti guardano 24 ore su 24. Non le piace vederti arrabbiato e per loro sei sempre un campione. Voglio dirti l’ultima cosa, poi devo lasciare il posto a qualcun altro. Cerca di stare tranquillo, stai facendo bene ma lì è tutto un gioco. Stai a gioco, cosa te ne frega? So che sei una persona vera.