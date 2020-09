Momento di imbarazzo nella Casa del GF Vip 2020 con il collegamento a sorpresa di Mario Balotelli con la Casa. Il campione ha accettato di intervenire in diretta per salutare il fratello Enock Barwuah al quale è molto legato. Profondamente beneducato, Enock sta dando prova di grande maturità nella Casa, attento a rendere la sua famiglia orgogliosa. Questa settimana è stato protagonista involontario di un confronto che rischia di costare la squalifica a Fausto Leali gli si è rivolto con il termine “ne*ro”. Per questo, Mario ha voluto intervenire in diretta, affinché Enock sapesse che è orgoglioso di lui. Ma ad attendere il campione dietro l’angolo c’era il simpatico sgambetto di Antonella Elia che ha volto l’occasione al volo per far sapere a Mario che Dayane Mello, altra concorrente del GF Vip, è pazza di lui.

Dayane commossa, Antonella Elia invita Balotelli a salutarla

Poco prima che Mario interrompesse il collegamento con la Casa, Antonella Elia ha chiesto di poter parlare con lui: “Ti volevo dire che nella Casa c’è una donna il cui cuore palpita per te. Vuoi salutarla?”. Mario non ha sorriso immediatamente, deciso a prendere le distanze dalla cronaca rosa che l'ha travolto anche a causa di alcune dichiarazioni di Dayane. Poi ha accettato la richiesta dell’opinionista: “Io sono qua per salutare mio fratello. Non sono un tipo da gossip o da storie passate. Dayane la conosco da molti anni, le voglio bene e quindi la saluto volentieri”.

Il rapporto tra Mario Balotelli ed Enock Barwuah

Ma l’unico a essere riuscito a strappare un sorriso a Mario è stato il fratello Enock al quale è legato da un affetto sincero e profondo. “È un ragazzo educato” ha detto orgoglioso il campione, per poi prenderlo in giro: “Perché fingi di avere paura di me? Non è vero”. Enock gli ha sorriso con un’espressione che molto ha raccontato del cameratismo che li unisce. Poi il calciatore si è rivolto a Fausto Leali per commentare quanto accaduto in settimana: “Non voglio dire qualcosa di brutto nei confronti di Fausto, ma ha avuto un’uscita non buona. Dire che quella parola si può usare la vedo più una cosa da ignorante che da razzista. Ma è comunque una cosa grave”.