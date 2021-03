Tommaso Zorzi è il vincitore del Grande Fratello Vip 2020/2021. Grande festa in studio per acclamare l'influencer, che ha battuto Pierpaolo Pretelli nell'ultimo duello al televoto. Una serata ricca di emozioni, nella scalata verso il vincitore, ma non solo. Tante anche le sorprese ai concorrenti, da Natalia Paragoni per Andrea Zelletta a Francesco Oppini per Tommaso Torzi. E l'incontro con i figli per Pierpaolo e Dayane. È spettato a Tommaso e Pierpaolo spegnere le luci della casa mentre non riuscivano a trattenere le lacrime al ricordo dei momenti intensi vissuti lì dentro negli ultimi cinque mesi. Fuori dalla porta rossa, ad accoglierli, le luci luminose dei fuochi d'artificio.

Andrea Zelletta riabbraccia Natalia Paragoni

Chiamato nella stanza degli abbracci, Andrea Zelletta riceve l'ultima sorpresa di questo GFVip. Durante la puntata della finale, per lui entra nella casa la sua fidanzata Natalia Paragoni, che lo abbraccia alle spalle e gli sussurra parole d'amore. Lui è freezato, ma non appena può abbracciare Natalia, Andrea scoppia in lacrime di gioia. "Penso che tu possa diventare la madre dei miei figli".Natalia è pazza di amore: "Andrea mi ha sempre sorpreso, non è un tipo romantico, ma nel quotidiano mi ha sempre dimostrato di essere importante". Ma per loro è il momento di salutarsi, la finale deve continuare.

Dayane riabbraccia Sofia

Dayane e la piccola Sofia si riabbracciano, su un lungo tappeto rosso che fa da cornice al loro amore. Ripercorrono tutto il tempo perso lontane, ricordano il loro amore e il dolore che hanno attraversato con la perdita di Lucas, fratello di Dayane e zio di Sofia. Tanto che non appena la casa si collega con Juliano, l'altro fratello in Brasile, alla bimba viene un spontaneo ed emozionato: "Ciao Lucas". Sofia non vuole più andarsene dalle braccia della mamma, tanto da chiedere ad Alfonso Signorini in collegamento dallo studio: "Posso stare con la mamma?". Il conduttore svia l'imbarazzo chiedendo agli autori se è possibile far entrare la bimba nella casa, per farle fare un giro. Alla fine però Sofia deve lasciare la mamma, è tempo che la finale continui.

Pierpaolo Pretelli riabbraccia Leo

Pierpaolo Pretelli in lacrime ha abbracciato il figlio: "Amore mio come stai? Mi dai un bacio grande grande". Leonardo lo ha baciato teneramente e gli ha dato una macchinina e un palloncino a forma di cuore. Pierpaolo era la settimo cielo: "Sei un ometto. Papà ti ama e tu mi ami?" e il piccolo ha replicato subito: "Tantissimo". Ad accompagnare Leo davanti alla porta rossa è stata la madre Ariadna Romero, che però ha preferito starsene in disparte e non intervenire. Alfonso Signorini l'ha invitata a farsi avanti. "È il loro momento": ha replicato l'attrice.

Tommaso riabbraccia Francesco Oppini

Tommaso Zorzi ha abbracciato Francesco Oppini e si è sciolto in lacrime. Ha spiegato: "Ho sognato questo momento, la mia famiglia si sarà sentita piccola così perché parlavo solo di Oppini. Guarda Alfonso, non lo lascio più". Oppini lo ha stuzzicato: "Non posso raccontare il sogno che la mia fidanzata Cristina ha fatto su di lui". Signorini, infine, ha raccontato un retroscena. Ha svelato che quando ha chiesto a Francesco Oppini di incontrare Tommaso Zorzi, la prima cosa che lui gli ha domandato è stata la possibilità di poterlo abbracciare. Zorzi è apparso colpito da quelle parole: "Mi è mancato veramente tanto. Grazie Alfonso". Rientrato in casa ha commentato: "Mi sento male, è bellissimo". E anche quando ha superato il televoto contro Stefania Orlando, ha rimarcato: "Io sto ancora pensando a Francesco Oppini".

Stefania riabbraccia Simone e la cagnolina Margot

Quella di Stefania Orlando per la finale è una sorpresa a dir poco romantica. In un abito nero principesco, la concorrente viene condotta da un filo rosso in un viaggio dietro le quinte della casa. Per lei in confessionale c'è una busta, è un invito a correre in giardino, dove aspettarla ci sono il suo compagno Simone Gianlorenzi e la loro cagnolina Margot. "Siete tutta la mia vita", dice Simone a Stefania. "E tu la nostra", risponde lei. Margot sta per compiere 17 anni e ha un problema agli occhi: è l'ultima sopravvissuta dei tre chihuahua di Stefania Orlando. "Adesso sono veramente felice".