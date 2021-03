Poco prima di uscire dalla casa del GFVip, Stefania Orlando ha ricevuto una sorpresa inaspettata dalla sua famiglia. Sono suo marito Gianlorenzi e la loro cagnolina Margot, che Stefania non vedeva l'ora di riabbracciare. Seduti sull'erba del giardino, si riempiono di baci e si raccontano tutte le emozioni non dette in questi lunghi mesi.

La sorpresa con il filo rosso di Stefania Orlando

Quella di Stefania Orlando per la finale è una sorpresa a dir poco romantica. In un abito nero principesco, la concorrente viene condotta da un filo rosso in un viaggio dietro le quinte della casa. Stefania si spia attraverso il vetro Tommaso e Pierpaolo: vedersi da fuori fa un effetto buffo e straniante. Per lei in confessionale c'è una busta, è un invito a correre in giardino, dove aspettarla ci sono il suo compagno Simone Gianlorenzi e la loro cagnolina Margot. "Siete tutta la mia vita", dice Simone a Stefania. "E tu la nostra", risponde lei. Margot sta per compiere 17 anni e ha un problema agli occhi: è l'ultima sopravvissuta dei tre chihuahua di Stefania Orlando. "Adesso sono veramente felice".

La storia d'amore tra Stefania Orlando e Simone Gianlorenzi

La storia tra Stefania Orlando e Simone Gianlorenzi è nata ben 11 anni fa. I due si sono conosciuti in maniera casuale a casa di amici in comune e da quel momento non hanno più smesso di stare l'uno accanto all'altra, sebbene prima di rendere ufficiale il fidanzamento entrambi hanno preferito che passasse del tempo. Ad avanzare la proposta di matrimonio pare sia stata proprio la showgirl, che come dimostrano le foto del primo luglio 2019, ha ricevuto in risposta un sonoro "sì". Stefania Orlando ha più volte dichiarato di aver incontrato il suo attuale marito in un momento particolarmente difficile della sua vita, durante il quale ha trovato il conforto e il supporto del musicista che non l'ha mai abbandonata.