La finale del Grande Fratello Vip 2021 è stata impreziosita da un abbraccio che gli spettatori aspettavano con ansia. Alfonso Signorini ha chiesto a Tommaso Zorzi di raggiungere la scalinata presente in giardino. Proprio su quei gradini, il concorrente spesso si scambiava degli abbracci con Francesco Oppini. È scattato il freeze e il figlio di Alba Parietti lo ha raggiunto.

L'abbraccio tra Tommaso Zorzi e Francesco Oppini

Approfittando del freeze, Francesco Oppini si è seduto accanto a Tommaso Zorzi e ha preso la parola. Ha spiegato quanto sia importante per lui la loro amicizia, nata nella casa del Grande Fratello Vip ma che di certo continuerà anche fuori: "Sono riuscito a farti avere meno paura di certe cose. E questo per me vale più di ogni cosa. Ricordati che una delle più grandi ricchezze è avere delle persone su cui contare. L'amico vero è quello che capisce i difetti e li accetta". Poi ha chiesto ad Alfonso Signorini di poterlo abbracciare. Il conduttore lo ha accontentato.

Le lacrime di Tommaso Zorzi

Tommaso Zorzi ha abbracciato Francesco Oppini e si è sciolto in lacrime. Ha spiegato: "Ho sognato questo momento, la mia famiglia si sarà sentita piccola così perché parlavo solo di Oppini. Guarda Alfonso, non lo lascio più". Oppini lo ha stuzzicato: "Non posso raccontare il sogno che la mia fidanzata Cristina ha fatto su di lui". Signorini, infine, ha raccontato un retroscena. Ha svelato che quando ha chiesto a Francesco Oppini di incontrare Tommaso Zorzi, la prima cosa che lui gli ha domandato è stata la possibilità di poterlo abbracciare. Zorzi è apparso colpito da quelle parole: "Mi è mancato veramente tanto. Grazie Alfonso". Rientrato in casa ha commentato: "Mi sento male, è bellissimo". E anche quando ha superato il televoto contro Stefania Orlando, ha rimarcato: "Io sto ancora pensando a Francesco Oppini".