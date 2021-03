Tommaso Zorzi è il vincitore del Grande Fratello Vip 2021. La finale del reality condotto da Alfonso Signorini è andata in onda lunedì 1 marzo. Una serata ricca di emozioni e colpi di scena, che ha visto delinearsi via via la classifica. È spettato a Tommaso Zorzi e Pierpaolo Pretelli spegnere le luci della casa mentre non riuscivano a trattenere le lacrime, al ricordo dei momenti intensi vissuti lì dentro negli ultimi cinque mesi. Fuori dalla porta rossa, ad accoglierli, le luci luminose dei fuochi d'artificio. Poi, hanno raggiunto lo studio per conoscere il verdetto dell'ultimo scontro al televoto.

Ha vinto un montepremi di 100 mila euro

Tommazo Zorzi ha vinto con il 68% delle preferenze. È riuscito a portarsi a casa un montepremi di 100 mila euro. La metà verrà devoluta in beneficenza. Con sé il gieffino ha portato anche un bagaglio carico di emozioni. Ha dedicato la vittoria alla sorella Gaia. Tommaso Zorzi è stato tra i concorrenti più amati del Grande Fratello Vip 2021. Questa lunga edizione sarà indissolubilmente legata al suo nome. Nel reality ha vissuto quasi in simbiosi con Stefania Orlando. Inoltre, ha provato un sentimento per Francesco Oppini, che ha riabbracciato poco prima di lasciare la casa. Ha stretto una forte amicizia anche con Maria Teresa Ruta. Sempre schietto e sincero, non ha esitato a nominare le sue amiche quando ha notato in loro qualche incoerenza di troppo. Tuttavia, non si è mai tirato indietro quando si è trattato di consolarle nei momenti di sconforto. Zorzi ha avuto un rapporto conflittuale con Dayane Mello. Tra loro, infatti, si sono alternate lunghe liti a momenti in cui si divertivano insieme. Grazie all'esperienza nella casa del Grande Fratello Vip, Tommaso ha ricucito il rapporto con suo padre. Inoltre, ha fatto notare le sue qualità di intrattenitore che potrebbero spianargli la strada per una carriera in tv.

in foto: Il momento della proclamazione del vincitore

Come si è svolta la finale del GF Vip

La finale ha avuto inizio con la sfida al televoto tra Andrea Zelletta e Tommaso Zorzi. Zelletta è stato eliminato. Poi, c'è stata la sfida tra Dayane Mello e Pierpaolo Pretelli che ha portato all'inaspettato colpo di scena dell'eliminazione della modella. Tommaso Zorzi, invece, ha battuto Stefania Orlando. Così, si è arrivati alla sfida finale tra Tommaso Zorzi e Pierpaolo Pretelli.

La classifica finale del Grande Fratello Vip 2021

1 – Tommaso Zorzi;

2 – Pierpaolo Pretelli;

3 – Stefania Orlando;

4 – Dayane Mello;

5 – Andrea Zelletta.