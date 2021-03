Una bellissima sorpresa per Dayane Mello nell'ultima puntata del GFVip. Ad aspettarla c'è la piccola Sofia, nata dall'amore tra la modella brasiliana e l'ormai ex fidanzato Stefano Sala. Dayane ha parlato spesso dell'amore per Sofia nella casa del GFVip e spesso ha avuto modo di mettersi in contatto telefonicamente con lei, ma di certo non si aspettava di vederla varcare la porta del reality, accompagnata dal nonno Attilio, papà di Stefano Sala. In puntata mamma e figlia si riabbracciano, su un lungo e scenografico tappeto rosso che fa da cornice al loro amore.

Sofia ricorda il fratello di Dayane: "Ciao Lucas"

Mamma e figlia sono finalmente insieme. Ripercorrono tutto il tempo perso lontane, ricordano il loro amore e il dolore che hanno attraversato con la perdita di Lucas, fratello di Dayane e zio di Sofia. Tanto che non appena la casa si collega con il Julian, l'altro fratello in Brasile, alla bimba viene un spontaneo ed emozionato: "Ciao Lucas". Sofia non vuole più andarsene dalle braccia della mamma, tanto da chiedere ad Alfonso Signorini in collegamento dallo studio: "Posso stare con la mamma?". Il conduttore svia l'imbarazzo chiedendo agli autori se è possibile far entrare la bimba nella casa, per farle fare un giro. Alla fine però Sofia deve lasciare la mamma, è tempo che la finale continui.

La lontananza di Dayane Mello dalla figlia Sofia

Dayane ha sofferto parecchio la mancanza di Sofia in questi mesi trascorsi nella casa del GFVip. Lo scorso novembre aveva pensato di lasciare il programma proprio per la nostalgia della figlia e per la volontà di passare le feste con lei. La modella ha poi deciso di stringere i denti, forte del supporto della bimba che la segue da casa e che l'ha incoraggiata a vincere il programma. Dopola tragica notizia della morte del fratello Lucas, era stato il padre di Sofia il suo ex Stefano Sala ad incoraggiarla a restare nella casa, non potendo partecipare ai funerali insieme alla sua famiglia in Brasile, nonostante la modella abbia spiegato più volte di non avere mai trascorso così tanto tempo lontano dalla piccola.

La storia d'amore tra Dayane Mello e Stefano Sala

La modella brasiliana ha avuto un'importante storia d'amore con il modello ed ex gieffino Stefano Sala nata nel 2012. Il loro rapporto andava a gonfie vele, tanto che due anni dopo Dayane ha deciso di stabilirsi in Italia, dove i due sono diventati genitori della piccola Sofia. Dopo svariati tira e molla però, i due modelli hanno deciso di interrompere la loro storia e di intraprendere strade diverse. Stefano Sala è attualmente sposato con la modella Dasha Dereviankina, mentre a Dayane sono stati attribuiti diversi flirt nel corso degli anni. Con Stefano conserva però un ottimo rapporto di stima e affetto e può contare sul supporto della famiglia di lui in Italia, che ha molto a cuore la piccola Sofia.