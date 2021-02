Dayane Mello sta facendo i conti con la sconcertante notizia della morte del fratello Lucas. Il ventiseienne ha avuto un incidente mentre rientrava. Gli autori del Grande Fratello Vip, hanno dato la possibilità a Dayane di parlare con la piccola Sofia, la figlia nata dalla relazione con Stefano Sala. La bambina ha solo sei anni ed è innamoratissima della sua mamma. Solo lei è stata in grado di restituire un timido sorriso alla modella.

Dayane ha parlato con Sofia della morte di Lucas

Lucas Mello è morto nella notte tra il 2 e il 3 febbraio, a seguito dello scontro con un camion. Dayane Mello ha potuto sentire la piccola Sofia. Con lei ha parlato della tragedia accaduta. Ai suoi compagni di avventura, la modella ha spiegato: "Le ho detto: ‘Lucas è andato in cielo, ha fatto un incidente in macchina‘". Poi ha raccontato di essere rimasta sbalordita per un disegno che la piccola ha fatto oggi, ben prima di venire a conoscenza della scomparsa dello zio: "Lei ha fatto un disegno, ci siamo io e lei e sopra di noi c’è un angelo che vola. Quando Stefano (Sala, ndr) e la famiglia lo hanno visto erano scioccati perché lei non sapeva niente". Quindi ha continuato: “È tutto connesso. Siamo fatti di energia, dovete stare bene, non pensare a niente che metta tristezza perché è solo un passaggio”. Infine, ha fatto sapere che la bambina le ha detto di aver preso ottimi voti a scuola e poi ha espresso un desiderio, vorrebbe che nella casa giocassero a nascondino.

in foto: Lucas, fratello di Dayane Mello

I gieffini si stringono attorno a Dayane Mello

Samantha De Grenet si è detta disponibile a giocare a nascondino non appena Dayane Mello si sentirà di farlo. Così, potranno accontentare Sofia. Tra i gieffini è scattata una vera e propria gara di solidarietà. Tutti sono apparsi sinceramente colpiti dal lutto di Dayane. Si sono detti pronti a imporre la finale anticipata del reality. Giulia Salemi ha fatto sapere a Dayane: “Stiamo tutti qui per te". Tommaso Zorzi l'ha accarezzata dolcemente mentre Samantha De Grenet le ha spiegato: "Vogliamo viziarti un po'. Tu sei speciale, sei tanto speciale. Non dimenticarlo mai".