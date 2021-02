Stando ai racconti di Dayane Mello, al momento del tragico incidente suo fratello Lucas non era solo. Al suo fianco, a bordo dell'auto che si è schiantata contro il camion nella notte di martedì 2 febbraio, c'era una ragazza, quasi sicuramente la sua fidanzata. "La stava portando a casa nostra, dovevano dormire insieme forse. Erano le 23. Lei è viva e lui è morto. Non so come sta perché non ho chiesto, so solo che è viva", ha riportato la modella brasiliana ai concorrenti nella casa, dopo aver appreso la tragica notizia. Dayane ha spiegato di non sapere che Lucas fosse fidanzato, o almeno così era fino al momento in cui è entrata nella casa del GFVip, ma immagina che il fratello stesse vivendo una bellissima storia d'amore.

La dinamica dell'incidente in cui è morto Lucas

Le immagini dell'incidente raccontano di uno schianto violento e di un'auto completamente distrutta finita fuori dalla carreggiata. Secondo la ricostruzione riportata dal quotidiano locale ND Mais, l'incidente che ha provocato la morte di Lucas Inácio Correia de Mello, fratello di Dayane, è avvenuto intorno alle 22:25 di martedì 2 febbraio. Lucas si trovava sulla BR-470, un'autostrada federale brasiliana che parte da Santa Caterina, a sud del Brasile, e attraversa la catena del Gaucho. Il 26enne si trovava a bordo della sua utilitaria quando, per cause ancora non specificate dalle autorità, avrebbe perso il controllo del veicolo, che si è schiantato contro ad un camion adibito al trasporto merci.

Il racconto del conducente del camion

Secondo le prime ricostruzioni della polizia stradale brasiliana, l'auto di Lucas avrebbe invaso la corsia di senso opposto, andando a schiantarsi contro il camion che, per la forza del tremendo impatto, ha perso le ruote, rimanendo così bloccato sulla carreggiata e ostacolando il traffico, che è ripreso solo intorno alle 2 del mattino di mercoledì. Illeso l'autista del camion, un uomo di 55 anni, che è risultato negativo all'alcol test. Alla polizia ha raccontato di aver visto l'auto di Lucas seguire una linea retta, senza alcuna svolta improvvisa. Nonostante non siano ancora state chiarite le cause dell'incidente, le autorità escludono quindi che si sia trattato di un tentativo di sorpasso.