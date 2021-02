I concorrenti del Grande Fratello Vip stanno facendo quadrato intorno a Dayane Mello, addolorata per la scomparsa prematura del fratello Lucas, che aveva appena 26 anni. Lucas è morto in un incidente stradale e la notizia è stata comunicata alla modella dalla produzione del reality che le ha permesso di scegliere se lasciare la Casa o restare. Dayane ha scelto di restare. “Non ho nessuno fuori, qui almeno ho voi. Siete diventati la mia famiglia”, ha spiegato Dayane agli amici, motivando così la decisione di non abbandonare il gioco. Una scelta che ha incontrato il supporto dei coinquilini, pronti ad appoggiare Dayane qualunque sia la sua decisione. Ma lo spirito della modella è cambiato, il dolore ha modificato ogni dinamica di gioco, il gioco stesso non ha più senso. Per questo motivo, i Vip stanno meditando di chiedere al GF di anticipare la finale.

in foto: Dayane Mello con il fratello Lucas

La richiesta di Samantha De Grenet

È stata Samantha De Grenet a farsi portavoce di una richiesta che sembrerebbe mettere d’accordo tutti i vip: anticipare la finale e consentire ai concorrenti di uscire e tornare a casa. “Lunedì facciamo una bella finale e poi usciamo tutti. Lunedì facciamo la finale, chi c’è c’è. Arriviamo a lunedì e poi ciao, usciamo tutti. Facciamo tutti così”, ha proposto Samantha ai coinquilini. La proposta ha incontrato il supporto di tutti i coinquilini, pronti a lasciare il gioco adesso che una tragedia tanto inaspettata si è abbattuta sulla vita di Dayane.

Il sostegno del GF Vip a Dayane Mello

La produzione del Grande Fratello sta facendo il possibile per sostenere Dayane Mello. Alla modella brasiliana è stato consentito di decidere in assoluta libertà se restare nella Casa o uscire. E il cast di questa edizione non è da meno. Tutti gli inquilini della Casa di Cinecittà si sono stretti intorno a Dayane, senza mai lasciarla sola. Sarà la Mello a decidere che cosa fare nei prossimi giorni: se restare nella Casa e tentare così di metabolizzare questo terribile lutto oppure abbandonare il gioco per ritrovare sua figlia e l’abbraccio del fratello Juliano, da sempre il punto fermo della sua vita.