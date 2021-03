La finale del Grande Fratello Vip 2021 è stata caratterizzata da tante sorprese. Pierpaolo Pretelli, arrivato alla puntata conclusiva del reality, ha potuto ricevere una visita inaspettata quanto sognata. Il concorrente prima si è recato in confessionale dove ha trovato un biglietto con la frase: "Vieni fuori a giocare con noi?". È corso in passerella e lì ha trovato una splendida sorpresa. Il figlio Leonardo.

L'incontro tra Pierpaolo Pretelli e il figlio Leo

Pierpaolo Pretelli in lacrime ha abbracciato il figlio: "Amore mio come stai? Mi dai un bacio grande grande". Leonardo lo ha baciato teneramente e gli ha dato una macchinina e un palloncino a forma di cuore. Pierpaolo era la settimo cielo: "Sei un ometto. Papà ti ama e tu mi ami?" e il piccolo ha replicato subito: "Tantissimo". Ad accompagnare Leo davanti alla porta rossa è stata la madre Ariadna Romero, che però ha preferito starsene in disparte e non intervenire. Alfonso Signorini l'ha invitata a farsi avanti. "È il loro momento": ha replicato l'attrice.

Ariadna Romero se ne sta in disparte

Alfonso Signorini ha voluto ringraziare Ariadna Romero per aver portato il bambino dal suo papà. L'attrice ha lasciato che padre e figlio si godessero questo momento senza interromperli. Si è avvicinata a Pierpaolo solo per un saluto, mentre Pretelli ringraziava il conduttore: "Non ho parole per ringraziarti, sognavo questo momento". Il bambino, prima di andare via, ha manifestato la volontà di entrare nella casa munito dei suoi amati palloncini. Ma Alfonso Signorini ha fermato lui, come aveva fatto poco prima con la figlia di Dayane Mello: "Sei troppo piccolo, è ancora presto per entrare nella casa". Pupo ha ipotizzato una futura edizione del Grande Fratello Vip sempre condotta da Alfonso Signorini e tra i concorrenti gli adorabili Leonardo Pretelli e Sofia Sala.