Ha il sapore di un lieto fine l'incontro tra Andrea Zelletta e Natalia Paragoni nella stanza degli abbracci. Dopo sei mesi di GFVIP, il concorrente riabbraccia finalmente la sua fidanzata Natalia. Tra loro ci sono state diverse incomprensioni, scatenate lo scorso Natale per via di un misterioso regalo di lei, e l'ombra di un presunto tradimento. Ma è ormai una storia archiviata: Andrea e Natalia hanno voglia di godersi il loro amore.

L'incontro tra Andrea Zelletta e Natalia

Chiamato nella stanza degli abbracci, Andrea Zelletta riceve l'ultima sorpresa di questo GFVip. Durante la puntata della finale, per lui entra nella casa la sua fidanzata Natalia Paragoni, che lo abbraccia alle spalle e gli sussurra parole d'amore. Lui è freezato, ma non appena può abbracciare Natalia, Andrea scoppia in lacrime di gioia. "Penso che tu possa diventare la madre dei miei figli, lo dico e lo ribadisco". Natalia è pazza di amore: "Andrea mi ha sempre sorpreso, non è un tipo romantico, ma nel quotidiano mi ha sempre dimostrato di essere importante". Ma per loro è il momento di salutarsi, la finale deve continuare.

Le incomprensioni tra Andrea Zelletta e Natalia Paragoni

Questi lunghi mesi nella casa del GFVip non sono sempre stati sereni per Andrea Zelletta. I suoi umori sono stati completamente stravolti nel periodo natalizio, quando il concorrente ha ricevuto un inaspettato quanto misterioso regalo da parte di Natalia. I suoi dubbi sono man mano cresciuti ed Andrea ha iniziato a dubitare che quel gesto fosse davvero un modo per mettere fine alla loro storia. Complici le voci che Dayane Mello aveva spifferato nella casa, su un presunto tradimento di Natalia della scorsa estate. Durante un weekend a Capri, l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne avrebbe avuto un flirt con un altro uomo e si sarebbe fatta accompagnare in pomeriggio di shopping proprio da lui, secondo quanto raccontava Dayane. Ben presto però Andrea Zelletta ha recuperato fiducia in lei e ha scelto di credere nel loto amore andando oltre ad ogni gossip.