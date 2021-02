Natalia Paragoni torna al Grande Fratello Vip dopo la diffida del mese scorso, quando aveva chiesto al programma che il suo nome non fosse pronunciato ancora in relazione ai pettegolezzi circa il presunto tradimento ai danni del fidanzato Andrea Zelletta. In occasione di San Valentino, Natalia ha voluto mandare un videomessaggio al fidanzato Andrea per confermargli che i sentimenti nei suoi confronti non sono cambiati nonostante le difficoltà vissute.

Il videomessaggio di Natalia Paragoni

È trascorso circa un mese dalla diffida che Natalia aveva mandato al GF Vip ma, per prendere in prestito le parole del conduttore Alfonso Signorini, “anche le diffide a San Valentino hanno un cuore”. Per questo motivo, la Paragoni non ha voluto far mancare il suo sostegno al compagno e, insieme a una serie di loro foto, ha voluto fargli arrivare un video di saluti. “Ciao amore”, ha detto Natalia nel filmato, “Io e Gigi siamo qua a casa. Ci manchi tantissimo. Anche se era ieri, buon San Valentino. Sai che tra me e te non servono molte parole però sono fiera dell’uomo che sei. Prima di iniziare questo percorso mi dicevi spesso che saremmo diventati più forti di prima. Adesso ti dico che quando uscirai, più tardi possibile, capirai che siamo diventati davvero invincibili. Non piangere perché manca poco. Hai tutto il mio sostegno. Non sei mai stato da solo. Ti amo tantissimo”.

Perché Natalia aveva diffidato il GF Vip

Natalia aveva deciso di diffidare il Grande Fratello Vip dopo che nella Casa era scoppiato un pettegolezzo a proposito di un suo presunto tradimento ai danni del fidanzato, un’ipotesi smentita seccamente dalla diretta interessata. Dopo che il pettegolezzo aveva cominciato a circolare con insistenza dentro e fuori la Casa e dopo che Natalia stessa aveva smentito tali circostanze, appoggiata dal compagno Andrea, la donna aveva deciso di diffidare la produzione affinché l’argomento fosse abbandonato.