Puntata densa di colpi di scena, quella del Grande Fratello Vip del 22 febbraio. A una settimana dalla finale, si scalda l'atmosfera nella Casa, tra dichiarazioni d'amore clamorose, "tradimenti" ancora più sconcertanti, scherzi a gogo e nuove rivalità. Ecco i cinque momenti più significativi della serata.

1. Dayane dichiara il suo amore a Rosalinda

Sulle Rosmello si parla da cinque mesi: è amicizia quella tra Dayane Mello e Rosalinda Cannavò o c'è qualcosa di più? Ci sono pochi dubbi sull'attrice siciliana, che è molto legata a Dayane ma ha trovato l'amore con Andrea Zenga. La modella brasiliana ha invece svelato una volta per tutte di essersi innamorata di Rosalinda ma di non aver voluto forzare il loro rapporto, anche nel rispetto di sua figlia che la segue da casa. Molti fan erano già convinti della sua cotta per la Cannavò e "shippavano" le Rosmello da mesi, altri spettatori pensano al contrario che questa dichiarazione sia pura finzione.

2. Andrea Zenga eliminato dal GF Vip

Turbolenta l'eliminazione della serata, che vedeva al televoto Samantha De Grenet, Andrea Zenga e Stefania Orlando. La prima si è salvata subito, mentre gli altri due hanno penato non poco prima di sapere chi doveva lasciare il gioco. Alla fine, Stefania si è confermata una delle concorrenti più amate e Zenga è stato eliminato, salvato solo dal 7% dei votanti. Una volta uscito, si è detto deciso a chiamare papà Walter Zenga e a frequentare Rosalinda fuori dalla Casa.

3. Il finto topo in studio

Ci volevano un po' di burle per alleggerire lo spirito della serata. Cristiano Malgioglio, sfruttando la leggenda del topo che abita nella Casa, ha pensato bene di spaventare Alfonso Signorini con un ratto di peluche. Il conduttore, con uno scatto da centometrista che è già nella storia delle Gif sul web, è corso a gambe levate sin dietro le quinte: era tutto organizzato o davvero Signorini si è preso un coccolone? Lui ha giurato di essersi spaventato veramente: "Ho il terrore dei topi e delle mucche".

4. Lo scherzo a Tommaso Zorzi

Lo stesso Signorini, poco dopo, ha giocato a sua volta un brutto tiro a Tommaso Zorzi, facendogli credere che il GF Vip sarebbe continuato per altre due settimane. Il povero Tommaso ci ha creduto e, disperato, era già pronto a oltrepassare la porta rossa per guadagnare la libertà dopo cinque mesi di "prigionia".

5. Il "tradimento" di Dayane Mello

Il colpo di scena in coda alla puntata. Il gioco crudele ha portato alla formazione di due coppie: Samantha-Zelletta e Stefania-Rosalinda. I tre finalisti sono stati chiamati a scegliere quale mandare al televoto. E Dayane, in modo inatteso (o no?), ha spedito in nomination proprio l'amica Rosalinda, che è crollata in lacrime sentendosi delusa ancora una volta. Potrebbe essere la fine del loro rapporto (si tratta di una vendetta d'amore, come sostiene la Contessa?), con la Mello che si è confermata la perfetta concorrente di reality: giocatrice spietata, controversa, imprevedibile.