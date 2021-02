Accade davvero di tutto in questa lunghissima edizione del Grande Fratello Vip. Non bastassero gli amori, le liti e i colpi di scena, ecco arrivare pure il caso del presunto topo nella Casa. Non parliamo del peluche Renato che tiene compagnia ai concorrenti da mesi: è infatti diventato virale il video che mostra qualcosa muoversi nella stanza blu, ai piedi del letto di Tommaso Zorzi. Non è chiaro di cosa si tratti, ma l'"oggetto" in questione sembra davvero essere una bestiola, forse per l'appunto un topo bianco o grigio chiaro, che corre nella stanza.

Un topolino nella Casa? Le ipotesi del pubblico

Immediati i commenti a valanga sui social. Davvero c'è un topino nascosto in Casa e non ancora visto dai concorrenti? C'è chi ipotizza che si tratti di una piuma del vestito di Giulia o dell'ovatta che dal letto cade a terra e avrebbe creato, come in un'illusione ottica, l'impressione che un animaletto corra sul pavimento. Visionando il filmato, però, sembrano esserci pochi dubbi: benché la scena duri pochi secondi, quello sotto il letto di Tommaso sembrerebbe davvero un roditore, anche se di un colore più chiaro dei normali topi di città: sembrerebbe trattarsi di uno di quei topi bianchi utilizzati in laboratorio.

Patrizia De Blanck aveva parlato di topi al GF Vip

Non si tratta peraltro della prima volta che un topolino viene avvistato all'interno della Casa. Anzi, è una lunga storia quella di "gieffini e topi", per parafrasare un celebre titolo di John Steinbeck. Ai tempi dell'edizione 2018 del GF Vip, quella condotta da Ilary Blasi con Francesco Monte, Giulia Salemi e le Donatella nel cast, Striscia la Notizia diffuse il filmato di un piccolo ratto che attraversava una delle stanze. E in questa stessa stagione, i concorrenti avevano già avvistato degli "inquilini" inattesi, come Patrizia De Blanck ha poi confermato in un'intervista: "A un certo punto sono comparsi due topi… Il più piccolo è scomparso subito, mentre quello più grande mi ha tenuto compagnia a lungo. Non capisco proprio perché tutti hanno paura dei topi, io li trovo così carini".