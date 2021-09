Grande Fratello Vip 2021 in diretta stasera: le ultime news e i concorrenti in nomination Stasera, lunedì 20 settembre 2021, andrà in onda su Canale 5 la terza puntata del Grande Fratello Vip 2021 condotto da Alfonso Signorini. Le anticipazioni svelano che verrà concesso ampio spazio ad Aldo Montano, Carmen Russo e Katia Ricciarelli, in una serata ricca di sorprese. In nomination Francesca Cipriani e Tommaso Eletti, ma nessuno dei due lascerà la casa.

A cura di Daniela Seclì

Stasera, lunedì 20 settembre 2021, andrà in onda la terza puntata del Grande Fratello Vip condotto da Alfonso Signorini. Durante la diretta il conduttore racconterà tutte le vicende che sono accadute ai concorrenti nella prima settimana di permanenza nella casa. I telespettatori che stanno seguendo con interesse questa nuova edizione, hanno già avuto modo di vedere come scorrono le giornate dei vipponi grazie alla diretta che va in onda 24 ore su 24. Nel corso della terza puntata, sarà concesso ampio spazio a Francesca Cipriani e Tommaso Eletti, i due concorrenti in nomination di questa settimana.

Francesca Cipriani e Tommaso Eletti i concorrenti in nomination, ma non c'è eliminazione

Francesca Cipriani e Tommaso Eletti sono i due concorrenti più nominati all’interno della casa e quindi sono finiti al televoto. Alfonso Signorini, però, ha spiegato che in realtà non ci sarà nessuna eliminazione stasera ma il concorrente più votato andrà dritto in nomination. La prima vera eliminazione del Grande Fratello Vip 2021 ci sarà venerdì, durante il doppio appuntamento settimanale. Vediamo ora cosa succederà nel corso della terza puntata di lunedì 20 settembre.

Anticipazioni Grande Fratello Vip, le news: un concorrente abbandonerà il gioco?

Come la prenderà Tommaso Eletti quando scoprirà che il televoto non porterà all'eliminazione? Il concorrente ha dichiarato di non sentirsi a suo agio al GF Vip: "Non mi sento a mio agio nello stare dentro una casa. Io non sto mai a casa, sto sempre a giro". Non è detto, dunque, che Tommaso non decida di abbandonare la casa. Veniamo, invece, alle anticipazioni e ai temi centrali della terza puntata. Si parlerà della meravigliosa famiglia di Aldo Montano e della sua brillante carriera sportiva da pluricampione olimpico di scherma. Incontrerà la sorella Alessandra, che gli farà una sorpresa. Poi, Signorini tornerà ad affrontare il tema della solitudine di Katia Ricciarelli, che ha fatto molte rinunce in nome della carriera e oggi avverte un po' il peso delle sue scelte. Infine, Carmen Russo potrà riabbracciare Enzo Paolo Turchi. Si parlerà anche della piccola Maria, la bambina nata otto anni fa da questo amore.

Amedeo Goria e Ainett Stephens: lei dice basta

Ciò che ha creato maggiore polemica in questi giorni, è stato il comportamento di Amedeo Goria nei confronti di Ainett Stephens. La donna è apparsa insofferente con Francesca Cipriani, perché il giornalista sportivo avrebbe "allungato le mani". In un'occasione, Amedeo si è anche cambiato la biancheria intima mentre nel letto c'era anche Ainett. Così, la modella gli ha chiesto di darsi una calmata. Intanto, Vera Miales – fidanzata di Goria – in un'intervista rilasciata a Fanpage.it, ha spiegato che dal suo punto di vista, Ainett avrebbe provocato il suo compagno e giocato con le sue debolezze.