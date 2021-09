Tommaso Eletti potrebbe lasciare il GFVip: “Non mi sento a mio agio” Il 19enne romano sta dimostrando una certa fatica ad integrarsi con gli altri vip della casa e si trova spesso in disparte, in puntata come durante la settimana. Così in un momento di confidenze ammette: “Non mi sento a mio agio nello stare chiuso dentro ad un posto”. Tommaso si dice pronto ad uscire, essendo al televoto, ma non sa che la nomination non prevede nessuna eliminazione.

A cura di Giulia Turco

Primi segnali di cedimento per Tommaso Eletti al GFVip. Il concorrente, 19enne romano, sta dimostrando una certa fatica ad integrarsi con gli altri vip della casa e si trova spesso in disparte, in puntata come durante la settimana. Così in un momento di confidenze ammette: "Qua dentro non mi sento a mio agio, non mi sento a mio agio nello stare chiuso dentro ad un posto", spiega ai compagni. Tommaso starebbe iniziando sin da subito a soffrire lo spazio chiuso della casa: "Ma non con le persone eh. Non mi sento a mio agio nello stare dentro una casa. Io non sto mai a casa, sto sempre a giro". D'altronde, sono già arrivati i primi richiami da parte della regia.

Tommaso Eletti visibilmente a disagio

Osservando i primi giorni nella casa tuttavia sembra chiaro che Tommaso sia in difficoltà nel trovare punti d'incontro con gli altri concorrenti. Non riesce a creare dinamiche, fatica persino ad inserirsi nelle discussioni, il suo è un visibile disagio. La sua esperienza, in questi primi giorni, ricorda quella di Carlotta Dell'Isola, ex di Temptation Island che lo scorso anno entrò nella casa del GFVip dopo essersi confermata uno dei personaggi più amati dell'edizione. Ciò dimostra che le dinamiche di un programma come Temptation Island sono molto diverse da quelle del reality che mette i concorrenti sotto i riflettori h24.

Tommaso Eletti è in nomination con Francesca Cipriani

D'altronde le nomination dell'ultima puntata hanno confermato un quadro già chiaro. I concorrenti hanno votato Tommaso e Francesca Cipriani: sono loro i meno "graditi" tra gli inquilini della casa, almeno per ora. Le motivazioni per quanto riguarda Eletti, sono ricadute sulla scarsa conoscenza del concorrente. Quello che i vip non sanno è che nella puntata di lunedì non ci sarà nessuna eliminazione, ma il meno amato dal pubblico andrà direttamente al televoto della prossima settimana. Tommaso, ad ogni modo, ha già fatto sapere di aspettarsi un'eliminazione.