Nomination della seconda puntata del Grande Fratello Vip 2021: Tommaso Eletti e Francesca Cipriani

Le nomination della seconda puntata del Grande Fratello Vip, andata in onda venerdì 17 settembre 2021, si sono svolte, come al solito, in un clima di continui capovolgimenti di fronte e colpi di scena. I vipponi entrati questa sera per la prima volta sono graziati, ma entreranno in gioco già dalla prossima puntata. In nomination ci vanno Tommaso Eletti e Francesca Cipriani. Vediamo come si è arrivati ai loro nomi.

Le immunità

Il gioco ha previsto cinque immunità, sancite da una votazione fatta all'interno della casa durante la prima settimana. I cinque immuni scelti dal gruppo sono: Alex Belli, Katia Ricciarelli, Aldo Montano, Manuel Bortuzzo e Manila Nazzaro. Per la prima volta nella storia del GfVip, le due opinioniste Adriana Volpe e Sonia Bruganelli possono scegliere due immunità. Adriana Volpe sceglie le Selassie, Sonia Bruganelli sceglie Soleil Sorge.

Le nomination

Katia Ricciarelli è la prima a fare la nomination e vota Raffaella Fico: "Perché a volte alza una barriera e poi la abbassa. Questa cosa mi dà un po' di ansia". Aldo Montano, primo degli immuni a votare, ha deciso di scegliere Raffaella Fico, confermando tra l'altro gli stessi dubbi espressi da Katia Ricciarelli. Tommaso Eletti è il primo a fare una nomination palese: Francesca Cipriani. Carmen Russo è la seconda a fare la nomination palese, il voto è per Tommaso Eletti "perché non ho ancora instaurato un rapporto, spero di ricredermi". Alex Belli, secondo immune, vota in confessionale: Ainett Stephens. Raffaella Fico, invece, fa una votazione palese: Tommaso Eletti. Ainett Stephens ha scelto di votare Tommaso Eletti. Soleil Sorge, in confessionale, sceglie di votare Tommaso Eletti. Francesca Cipriani in nomination palese ha deciso di votare Tommaso Eletti. Manila Nazzaro ha deciso di votare Tommaso Eletti. Amedeo Goria vota palese: Francesca Cipriani.