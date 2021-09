Tommaso Eletti: “Andare a Temptation per risolvere problemi è da scemi”, il Gf Vip stacca l’audio Tommaso viene accerchiato dalle donne della casa che gli domandano della sua storia d’amore con Valentina. Il 19enne conferma che la loro relazione è finita una volta usciti dal programma e, a tal proposito, incappa nel primo guaio che mette in difficoltà la produzione del GFVip. Nonostante i segnali dalla regia, Tommaso si lascia andare a parole infelici sulla sua esperienza a Temptation Island, fino a quando non gli viene tolto l’audio dal microfono.

A cura di Giulia Turco

Prime rogne tra Tommaso Eletti e il Grande Fratello Vip. C'era da aspettarselo che, tempo record, sarebbero la produzione del reality sarebbe incappata in qualche guaio per via del "maldestro" concorrente, che durante le sue partecipazioni in tv non ha risparmiato pericolose provocazioni. Inevitabile certo, che Tommaso parli della sua esperienza a Temptation Island che ha sancito la fine della sua relazione con la compagna 40enne Valentina. Importante però, che il neo gieffino non spenda parole negative su un programma, quello di Maria De Filippi, che ha lo ha lanciato prima che la squadra di Signorini lo arruolasse.

La regia del GFVip censura Tommaso Eletti

Ecco allora che, in un momento di chiacchiere in giardino, Tommaso viene accerchiato dalle donne della casa che incuriosite gli domandano della sua storia d'amore con Valentina. Il 19enne conferma che la loro relazione è finita una volta usciti dal programma, ma non si sofferma a questo, aggiunge che l'esperienza a Temptation Island in sostanza è stata un grosso errore e, poco prima che possa lasciarsi andare a parole spiacevoli verso il programma, la regia del GF toglie l'audio al suo microfono. "È stato un errore pensare di andare là a risolvere un problema", dice Tommaso non curante dei segnali della regia. "Andare là pensando di risolvere un problema è stato proprio da scemi….".

Chissà se Valentina Nulli Augusti avrà qualcosa da ridire

Nel frattempo, fuori dalla casa, Valentina Nulli Augusti ha postato sui social alcuni articoli che riportano la notizia di Tommaso al GFVip, dopo la mancanza di rispetto dimostrata nei suoi confronti. Per il momento tutto tace da parte sua, ma non è escluso, anzi è più che prevedibile, che Valentina entri nella casa per togliersi qualche sassolino dalla scarpa nei suoi confronti. Il loro rapporto è terminato dopo il tradimento di Tommaso che, infastidito dalle curve messe in mostra dalla sua fidanzata, si è lasciato andare alla passione con una single del villaggio di Temptation Island, sotto gli occhi di tutta Italia.