Vera Miales: “Amedeo Goria non è un pervertito, Ainett lo provoca e gioca con le sue debolezze” La fidanzata di Amedeo Goria, Vera Miales, è furiosa. Intervistata da Fanpage.it, la modella si è detta stanca delle dinamiche che stanno caratterizzando il percorso del suo compagno nella casa del Grande Fratello Vip 2021. Ha commentato la scelta dell’uomo di togliersi le mutande mentre era a letto con Ainett Stephens, poi si è scagliata contro la showgirl: “Si dovrebbe vergognare perché sta usando una persona di 67 anni pur di restare in gioco”.

Vera Miales, fidanzata di Amedeo Goria, è furiosa. La modella e barista, in un'intervista rilasciata a Fanpage.it, si è sfogata esprimendo il suo punto di vista sulle numerose polemiche che stanno investendo il suo compagno al Grande Fratello Vip 2021. Inoltre, si è scagliata contro Ainett Stephens, che provocherebbe Goria, lasciandogli credere di avere una possibilità con lei solo per restare in gioco:

“Sono stanchissima. Sono sempre sintonizzata su Mediaset Extra. Vado a dormire quando va a dormire Amedeo. Non mi faccio sfuggire nulla. Passo dalla regia 1 alla regia 2. Sono anche incaz**ta, un mix di emozioni. Tra l’amore e l’odio. […] Se mi incaz** devono blindare la casa perché io sfondo il muro per entrare là dentro. Sto passando per quella cornuta e felice. Ma non sono così, non sono la bella addormentata. Ainett Stephens si deve vergognare perché sta usando una persona di 67 anni, pur di restare in gioco. Inoltre, la casa è di tutti, se Amedeo vuole allenarsi in mutande come fa Samy Youssef può farlo. Lo stanno discriminando perché ha una certa età ed è diversamente bello, mettiamola così".

Amedeo Goria ormai è sempre al centro delle polemiche. Direi di iniziare dalla più recente. In queste ore, è stato sorpreso dalle telecamere mentre si toglieva gli slip a letto con Ainett Stephens.

Lui, in realtà, si è cambiato mentre Ainett era girata dall’altra parte. Di certo ha sbagliato, penso che lì dentro ci si dimentichi di avere le telecamere puntate addosso. Avrebbe dovuto alzarsi e andare in bagno…ma partiamo sempre dal presupposto che è un uomo di 67 anni. Anziché spostarsi avrà pensato: “Faccio veloce, magari non mi vedono”.

Però converrai con me che non è normale spogliarsi mentre nel letto c’è una persona che conosci da nemmeno una settimana.

Non lo sto giustificando, è un gesto sbagliato, anzi sbagliatissimo, non avrebbe dovuto farlo. Ma non lo ha fatto con perversione. La gente ormai lo vede come un pervertito, ma lui non l’ha fatto con lo scopo di farsi toccare o vedere. È stato ingenuo, non ci ha pensato. Fa anche tanti gesti carini per tutti, ma nessuno ci fa caso.

Come scaldarsi i piedi con l'asciugacapelli per tenere calda Ainett Stephens?

Ecco, colgo l'occasione per chiarire questo equivoco. Lui si asciuga i piedi così anche a casa. Ha un problema di circolazione. Ha sempre i piedi gelati e spesso si raffredda. Anche in casa con il riscaldamento o d'estate ha freddissimo. Francesca Cipriani, quando lo ha visto, ha detto che si stava scaldando i piedi per Ainett ma non è vero. Quando ha confermato questa versione in puntata, lo ha fatto perché è educato e gentile.

In queste ore, Manila Nazzaro ha rimproverato Amedeo Goria perché le sue attenzioni nei confronti di Ainett sarebbero eccessive.

Sì, però, in tante situazioni Ainett ha provocato Amedeo chiedendogli di farle un massaggio, dicendo di volere da lui l'esclusiva, mettendogli il c**o in faccia, con sorrisi, sguardi e parole. Lui ci casca perché pensa di piacerle. Non voglio difenderlo perché io sono incaz**ta con entrambi, ma lei ha capito come funziona il gioco e cerca un modo per durare il più possibile.

Lo vedi sinceramente interessato a lei?

Sta giocando. Sicuramente non si sta innamorando di lei. Quando è interessato a una donna, la guarda negli occhi, la corteggia. Ha un modo di fare completamente opposto a quello che sta facendo ora. Io, comunque, sto arrivando al limite e se lui continua a fare così, a esagerare, non mi trova più fuori dalla casa. Poi voglio vedere se, nella vita reale, Ainett si prende Amedeo con tutti i suoi difetti. Io li conosco tutti, l’ho accettato e lo amo per quello che è.

Ainett Stephens, però, lo ha accusato di allungare le mani.

Amedeo le ha fatto dei grattini, non le ha toccato le parti intime. Non esageriamo con le parole. Poi, nella vita reale, è un solitario. Con me ha imparato ad apprezzare il contatto. Magari si addormenta mentre gli faccio i grattini sul collo…si è innamorato talmente tanto di questi gesti, di queste piccole cose che adesso probabilmente gli mancano e li cerca nelle persone sbagliate. Dovrebbe trattenersi. Poi, se a lei dà così fastidio, potrebbe stare lontana da lui.

Ti riferisci a qualche episodio in particolare?

Ad esempio il momento in cui Alex Belli ha proposto di fingere che sotto ipnosi Ainett vedesse Amedeo come se fosse Brad Pitt. Lei poteva dire di no: “Chiedetelo a un’altra donna della casa”. E invece ha accettato con il sorriso e si è lanciata su di lui. Ovvio che una persona come Amedeo ci casca e a lei fa comodo, perché sa che si deve appioppare a qualcuno in casa per durare. Se non è Amedeo, sarà un altro. È molto furba. Si sta prendendo gioco dei sentimenti di un uomo di 67 anni. La peggiore per me è lei, che gioca sulla debolezza di Amedeo.

Ma non trovi che sia lui a doverti portare rispetto?

Non sto dicendo che Amedeo stia facendo bene, ma lui è la mia famiglia, è il mio compagno, lo difenderò fino alla morte, nonostante gli insulti che sto ricevendo per questo. Se dovesse esagerare, però, gli dirò ciao e continuerò a fare la mia vita. Lui sta sbagliando e potrebbe fare diversamente, ma i panni sporchi io li lavo in casa.

Prima di entrare nella casa, eravate ancora fidanzati a tutti gli effetti?

Sì, quando ci siamo salutati – poco prima che gli togliessero il telefono – mi ha detto ti amo con le lacrime agli occhi. Le sue parole sono state: "Mi sono innamorato di te e ho paura di soffrire". Teme che possa finire. Io ho sempre placato le sue paure. Gli sono fedele. Il mio uomo per me è intoccabile. Mi ha detto anche che avrebbe fatto il bravo, che qualsiasi cosa io avessi visto nella casa, sarebbe stato solo un gioco, perché lui ama solo me.

Come hai reagito quando, in diretta, ha detto di essere single?

La mia paura era che facesse proprio questo. Me lo aspettavo. Non è la prima volta che in televisione mi definisce un'amica speciale perché ha paura di dire fidanzata. È un uomo d’altri tempi. Per lui, parlare di fidanzamento significa essere prossimi al matrimonio. È spaventato perché dopo Maria Teresa Ruta non ha mai avuto una relazione così lunga e importante. Ma quando gli hanno chiesto chi sia l’ultima persona a cui ha detto "Ti amo", ha fatto il mio nome.

C’è un punto oltre il quale non saresti più disposta a tollerare il comportamento di Amedeo?

Sì, quando vedrò nei suoi occhi un vero interesse. Se dovesse mancare di rispetto a me o alle donne in generale, confermando ciò che dice il web su di lui, allora non mi troverà più.

Cosa diresti ad Ainett se tu potessi avere un confronto con lei nella casa?

Quando mi arrabbio sono molto cattiva, sempre nei limiti, ma se lei è una gatta io sono una leonessa. Le direi di smetterla con le provocazioni e di mettere da parte la furbizia.

E ad Amedeo?

Che sta esagerando. Che se continua così sicuramente faremo i conti e rischia di non trovarmi quando uscirà. Insomma, il famoso detto "Uomo avvisato mezzo salvato". Andrei al GF Vip per un confronto solo se mi rendessi conto che c'è ancora qualcosa da salvare. Se esagera troppo, non vado a fare la figura della pagliaccia, a dirgli “Amore fai il bravo”, mentre mi tradisce in diretta nazionale. Sono sicura che arriverà il momento in cui capirà che tutto quello che gli stanno facendo credere è falso e lo stanno prendendo in giro.