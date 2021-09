Amedeo Goria si toglie le mutande mentre è a letto con Ainett Stephens Al Grande Fratello Vip 2021, Amedeo Goria si sente a casa sua. All’occhio degli attentissimi utenti che seguono la diretta, non è sfuggito il momento in cui il giornalista sportivo si è sfilato gli slip mentre era a letto con Ainett Stephens. L’intento, molto probabilmente, era quello di riuscire a cambiarsi sfuggendo alle telecamere.

A cura di Daniela Seclì

Al Grande Fratello Vip 2021, Amedeo Goria si sta comportando come se fosse tra le quattro mura di casa sua. Arrivato inneggiando alla libertà e alla gioia di essere single, ha dimostrato subito un certo interesse per Ainett Stephens. Il modo in cui il giornalista sportivo si approccia alla modella, tuttavia, sta suscitando non poche polemiche. In queste ore, Goria si è preso addirittura il lusso di togliere la biancheria intima mentre era a letto con Ainett.

Amedeo Goria si denuda e scoppia la polemica

Su Twitter Amedeo Goria è aspramente criticato da giorni. A fare storcere il naso è il suo comportamento con Ainett Stephens. In particolare, l'uomo – che condivide il letto con la trentanovenne – avrebbe "allungato le mani" durante la notte. O almeno, questo è ciò che Stephens ha lasciato intendere a Francesca Cipriani. Ad acuire il fastidio di chi già chiede la sua squalifica, un video circolato in queste ore.

Nella breve clip, ci sono Ainett Stephens e Amedeo Goria a letto. La modella sta aiutando Carmen Russo a slacciare il vestito, intanto si nota come il giornalista si tolga gli slip, rimanendo con addosso solo la maglietta. Molto probabilmente, il suo intento era quello di cambiarsi, sfuggendo all'occhio indiscreto delle telecamere.

Guenda Goria commenta il gesto del padre

Guenda Goria ha commentato l'accaduto rispondendo a un utente che le domandava: "Hai visto che tuo padre si è tolto le mutande?". La trentaduenne non ne ha fatto un dramma: "E lo scandalo dov'è?". Ovviamente il problema non risiede nel tentativo di cambiarsi la biancheria intima con discrezione, ma nel fare questo gesto mentre nel letto è presente un'altra persona. Guenda Goria ha continuato nella difesa di suo padre: