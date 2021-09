Amedeo Goria allunga le mani su Ainett Stephens, il GfVip fa un tweet sul caso e poi cancella Nella notte, il rampante giornalista, avrebbe allungato le mani su Ainett Stephens elargendo “grattini” che non sarebbero stati richiesti dalla giunonica “gatta nera” della casa del Grande Fratello Vip. L’account Twitter ufficiale del programma rileva la cosa, poi però inspiegabilmente cancella il tweet.

Amedeo Goria protagonista in negativo di questi primi giorni di Grande Fratello Vip. Nella notte, il rampante giornalista, avrebbe allungato le mani su Ainett Stephens elargendo "grattini" che non sarebbero stati richiesti dalla giunonica "gatta nera" della casa del Grande Fratello Vip. Persino l'account twitter ufficiale del programma aveva rilevato la cosa, pentendosene evidentemente, perché dopo pochi minuti il tweet è stato rimosso.

Il racconto della serata

È la stessa Ainett Stephens a fare la confessione a Francesca Cipriani. Dopo una notte passata a dormire insieme, nel video catturato dal web sentiamo la "Pupa" chiedere alla "Gatta": "Ma la notte allunga le mani? Ti allunga le mani?". E Ainett Stephens risponde con uno sguardo che lascia intuire tutto, al punto da lasciare sbigottita la sua interlocutrice.

Amedeo Goria è già un caso

La scorsa stagione, Maria Teresa Ruta raccontava già della passione dongiovannesca che il suo ex marito aveva per le donne. Lui stesso, poco prima di entrare, alle telecamere di tutta Italia si è proclamato single, nonostante Vera Miales continui a rivendicare di essere la sua compagna: “Le ho detto che entro da single, spero lo accetti”, aveva detto. Ma Vera Miales su Instagram ha fatto di tutto per capolvogere il paradigma, realizzando di fatto una scenata di gelosia a mezzo stories: "Ti tengo d'occhio…".

Le reazioni del pubblico

Non regge la scusa che Amedeo Goria è poco resistente al fascino delle donne. Il pubblico non ha gradito questo aspetto e vuole vederci chiaro circa la mezza confessione fatta da Ainett Stephens a Francesca Cipriani. L'ex giornalista della Rai potrebbe essere presto messo sotto proprio dalla redazione del Grande Fratello Vip. Ci sarà spazio per parlare di quello che è successo, nella prossima puntata in diretta venerdì sera?