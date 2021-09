GFVip, Amedeo Goria fidanzato con Vera Miales: “Entro da single, spero che lo accetti” Amedeo Goria è fidanzato con la modella di origini moldave Vera Miales, ma a quanto pare la loro relazione sarebbe in stop. Il giornalista, concorrente del GFVip, ha fatto sapere di entrare nella casa da single. Il suo cuore è libero, ma cosa ne penserà la giovane compagna con la quale Goria aveva ammesso di avere una vita sentimentale tanto attiva, lo scopriremo presto. Nel frattempo, non mancano le frecciatine alla sua ex moglie: “Maria Teresa Ruta, presenza ingombrante”.

Amedeo Goria arriva nella casa del Grande Fratello Vip un anno dopo la partecipazione di Maria Teresa Ruta. Il giornalista è balzato agli onori delle ultime cronache televisive non solo per le vicende legate alle sua ex moglie, ma anche per la chiacchierata relazione con Vera Miales, la modella di origini moldave 31 anni più giovane di lui con la quale Goria ha ammesso pubblicamente di avere una vita passionale molto attiva. Eppure il concorrente ha fatto sapere a Signorini di entrare nella casa da single, che cotanta passione si sia già spenta?

Chi è Vera Miles fidanzata di Amedeo Goria

Nata in Moldavia, classe 1984, Vera Miales si è trasferita in Italia per inseguire il sogno delle passerelle. Dopo diversi servizi fotografici e una pagina Instagram che ha raccolto sempre più seguaci, Vera è apparsa in diverse occasioni sul piccolo schermo, da Le Iene alle ospitate nei salotti di Barbara d'Urso, dove ha portato la sua storia d'amore con Amedeo Goria. A proposito della loro coppia, il giornalista ha di recente raccontato in un'intervista a Nuovo dell'attrazione fatale che lo lega alla modella: "Tra noi c'è una grande attrazione ed è successo anche che abbiamo fatto l'amore cinque volte in un solo giorno. Posso ritenermi fortunato perché l’età non ha intaccato la mia virilità".

Amedeo Goria entra da single nella casa del GFVip

Le vicende sentimentali con la bella ragazza di origini moldave sarebbero però già acqua passata per Goria, che ha fatto il suo ingresso sulla passerella ammaliato dalle forme di Francesca Cipriani. Subito incalzato dal conduttore, il concorrente ha perso poco tempo e ha subito dichiarato di non essere legato sentimentalmente a nessuno. "Le ho detto che entro da single, spero lo accetti", ammette il giornalista davanti allo stupore di Signorini. Lo ribadisce anche davanti ai suoi compagni di viaggio, incuriosito dalle tre principesse etiopi. Cosa ne penserà Vera lo scopriremo, forse avrà qualcosa da ridire. Nel frattempo Goria sparge frecciatine, anche nei confronti della sua ex moglie: "Maria Teresa Ruta, presenza ingombrante". Insomma, nel corso dell'edizione ne vedremo delle belle.