Ainett Stephens ha dato lo stop ad Amedeo Goria: “Datti una calmata” Ainett Stephens ha detto basta alle intemperanze di Amedeo Goria. Il dongiovanni del Grande Fratello Vip ha fatto l’ennesima bravata, sfilandosi gli slip mentre era sotto le coperte con la splendida “gatta nera”: “Sei una brava persona, ma forse è meglio che ti dai una calmata. Basta dare fraintendimenti”.

"Sei una brava persona, ma adesso datti una calmata". Ainett Stephens ha detto basta alle intemperanze di Amedeo Goria. Il dongiovanni del Grande Fratello Vip ha fatto l'ennesima bravata, sfilandosi gli slip mentre era sotto le coperte con la splendida "gatta nera". Questo gesto ha casuato un terremoto di reazioni fuori dalla casa, con tanto di intervento di Guendalina Goria, ma soprattutto ha spinto Ainett a mettere i puntini sulle "i".

Le parole di Ainett Stephens

Ainett Stephens è stata al gioco fino ad ora, e probabilmente continuerà a farlo, ma la questione sta diventando sempre più pressante, per questo motivo ha voluto chiarire la sua posizione.

Si vede che sei una brava persona, questo gioco tra di noi è nato così e va bene…io ci sto al gioco e va bene…L’unica cosa è che vorrei evitare fraintendimenti, siccome dormiamo insieme, quando stiamo insieme…meglio evitare. Ieri per poco non mi baci quando siamo entrati in camera. Quindi diamoci un calmata.

La reazione di Amedeo Goria

Amedeo Goria ha reagito così: "Ti ho solo accarezzato la schiena. Neanche la schiena?". L'ex marito di Maria Teresa Ruta continua a dedicare le sue attenzioni (non richieste e, a questo punto, non gradite) alla bella ex "gatta nera" del Mercante in Fiera. Amedeo Goria, lo ricordiamo, si è dichiarato "single" mentre fuori dalla casa del Grande Fratello Vip ad aspettarlo c'è Vera Miales.

Perché Amedeo Goria è sempre in mutante nella casa del GfVip

Come dichiarato da Vera Miales, Amedeo Goria è senza mutande per un errore nella preparazione della valigia. Non ci sono shorts, ma solo pantaloni lunghi, quindi durante il giorno, il giornalista va in difficoltà. Anche Guendalina Goria ha difeso il padre dagli attacchi social, spiegando che non c'è scandalo nel vedere al GfVip un uomo in mutande, o comunque un uomo che si toglie le mutande. Tutto materiale buono per gli autori.