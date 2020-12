Dayane Mello sembra convinta a voler lasciare la casa. La modella brasiliana aveva chiarito le sue intenzioni già all'indomani del caos scoppiato in puntata tra Andrea Zelletta e Natalia Paragoni. Dopo una giornata trascorsa, da parte di tutti gli inquilini, a discutere del caso, Dayane ha iniziato a fare la valigia per oltrepassare la porta rossa una volta per tutte.

Perché Dayane vuole lasciare la casa

A mettere in crisi la modella è il fatto che tutti gli inquilini della casa si sono schierati in favore di Andrea Zelletta, sostenendo che il concorrente non si meritasse un trattamento simile. I ragazzi sono convinti che Dayane Mello avrebbe potuto risparmiargli questa sofferenza, rivelando la clamorosa bomba sulla sua fidanzata Natalia. A maggior ragione perché la modella ha detto di aver sentito delle voci non confermate dai diretti interessati, dei quali, oltretutto, non ha voluto fare i nomi. E così per l'ennesima volta Dayane si è sentita esclusa e attaccata dal gruppo: "Vado via da quella porta, me ne vado" e ha iniziato a preparare la valigia.

La reazione dei compagni

A quanto pare però la sua scelta non ha più di tanto preoccupato i ragazzi, probabilmente perché sanno che, nonostante dimostri il contrario, Dayane non lascerebbe mai volontariamente la casa. "C'è Dayane che sta facendo la valigia e vuole andare via", ha sussurrato Stefania Orlando ad Andrea Zelletta che, ancora profondamente deluso dalla modella, ha risposto con un semplice: "Mmh…" e ha continuato a discutere della sua sofferenza con Giulia Salemi, anche lei in astio con la modella dopo la puntata. Tommaso, Giacomo, Carlotta e Cecilia seguono la scena dalla stanza blu: "Sta facendo la valigia", notano. "Ma figurati", commentano altri, "Ma tanto in confessionale la bloccano", aggiunge Carlotta. "Amore questa mossa porta il mio nome!", scherza Tommaso.