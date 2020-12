Dopo l'ultima puntata del GFVip, Tommaso Zorzi ha avuto un vero e proprio crollo emotivo. L'influencer ha vissuto con molta pressione il giudizio di sua sorella Gaia che ha twittato commentando la sua nomination a Stefania. Commenti ironici, che hanno però colpito Tommaso facendolo sentire ancora più in colpa nei confronti dell'amica, nonostante lei lo abbia già perdonato. Il tutto si aggiunge alla stanchezza per questi tre mesi passati in casa. Ora Tommaso si sente apatico, incapace di provare emozioni e stimoli che possano spingerlo a continuare fino alla fine del reality.

Le motivazioni di Tommaso

"Per il mio benessere ho bisogno di staccare. Non voglio fare nessuna scena, ma sono arrivato al punto che non ho più energia", spiega Tommaso ai compagni, dicendo di averne parlato in confessionale e di aver già preparato le sue cose per uscire dalla casa. Stefania spiega all'amico di non avere nessun rancore per la nomination, che è ormai acqua passata. I compagni provano a farlo ragionare e non capiscono il motivo di questa decisione improvvisa: "Forse la sta usando come scusa per andare via…", ipotizza Pierpaolo. Ma Tommaso ha già fatto la valigia e si dice pronto ad andarsene:

Ho deciso, vado via. Sono stanco, scarico e demoralizzato. Ho svuotato tutto. Ho bisogno di tornare da mia madre e mia sorella. Non voglio rovinare il mio percorso, voglio lasciarlo pulito. Non voglio passare per il cattivo amico, ma non ho più quella voglia e quell'interesse per cercare di risolvere le situazioni qui dento e più vado avanti più sbaglio. E poi le parole del mio agente, ha parlato di "abbandono", lo vedo come un segnale.

Il confronto con Stefania Orlando

Stefania Orlando, dal canto suo, prova a far capire a Tommaso che il loro affetto va ben oltre una nomination e che non ha mai voluto fargli pesare la sua delusione: "Mi sono messa persino sotto al piumone per non far vedere che piangevo", spiega ai compagni. Non sembrano valere i consigli degli inquilini, riuniti in stanza arancione intorno a Tommaso, per convincerlo a restare. L'influencer allora decide di confrontarsi con Stefania in giardino e lei le prova tutte per convincerlo: "Tu non hai bisogno di andare. Io rispetto questo tuo problema e sono sicura che tu pensi di risolverlo uscendo da qui, ma te ne crei un altro se vai via. Ti pentiresti, questo è il tuo Grande Fratello".