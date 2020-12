Quella del 28 dicembre è stata una puntata del Grande Fratello Vip Mello-centrica, con Dayane Mello protagonista assoluta della 29esima puntata di questa lunghissima edizione del reality. Ormai dopo oltre tre mesi i parametri del programma sono definiti, così come le dinamiche all'interno della casa ed è chiaro come Mello ne sia indiscussa protagonista. La puntata del 28 dicembre ha avuto al centro il bacio con Andrea Zenga, tra i momenti più commentati dell'intera serata.

Ma a puntata conclusa c'è stato anche un siparietto, con Dayane Mello che ha scherzosamente minacciato di uscire dalla casa perché oltre il limite di sopportazione. Dice ripetutamente ai ragazzi "vado via", chiedendo a Stefania Orlando ironicamente: "Stefania, per favore trattienimi perché voglio andare". Orlando che prosegue sul clima scherzoso: "Se non ci fosse Dayane, possiamo dirlo perché non siamo migliori amiche, con chi litigherei?". E Mello, felice di aver evitato la nomination stasera confessa sinceramente la sua paura della vigilia: "Io pensavo di essere nominata da tutti".

Il bacio tra Dayane Mello e Andrea Zenga

I giorni appena trascorsi, sono stati intensi e hanno regalato agli spettatori due baci sotto il vischio particolarmente passionali. Non solo quello tra Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi, ma anche quello tra Dayane Mello e Andrea Zenga, che Alfonso Signorini ha voluto approfondire in diretta.

Dayane e Andrea commentano il bacio

Alfonso Signorini ha chiesto ai diretti interessati di commentare, dicendosi "stravolto". Dayane Mello ha spiegato: "Amore, ti dico la verità, stiamo qua da tre mesi e un bacio me lo merito. Di questi baci a stampo mi sono un po' stancata, meritavo un bacio fatto bene. Siamo qua da tre mesi, per me il bacio a stampo non esiste", ha ironizzato. Andrea Zenga ha commentato: "Dice che sono un fico? Ricambio, anche lei è tanta roba. Mai dire mai". Alfonso Signorini, sollecitato dagli autori, li ha invitati a baciarsi in diretta. Dayane e Andrea lo hanno fatto subito. Antonella Elia è rimasta un po' delusa: "Era senza lingua". In confessionale, Dayane Mello ha fatto sapere: "I baci con Andrea ci saranno, per il resto vedremo".