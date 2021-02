La giornata di ieri, 3 febbraio, per i concorrenti del Grande Fratello Vip è stata devastante. La notizia della morte del giovane Lucas, fratello di Dayane Mello, ha sconvolto la Casa e ognuno dei vip nel suo piccolo ha provato a rendere meno insopportabile un dolore così forte e, allo stesso tempo, ha provato a sviscerare le sue emozioni in qualche modo. Se tutti insieme hanno salutato il 26enne che ha perso la vita in un incidente stradale, facendo volare una lanterna nel giardino della dimora di Cinecittà, c'è chi ha voluto mettere per iscritto i suoi sentimenti, come Maria Teresa Ruta che per dimostrare la sua vicinanza alla modella brasiliana le scrive una poesia.

I versi di Maria Teresa Ruta per Lucas

I versi della conduttrice rievocano un sogno che nella mattina di ieri, prima di apprendere la nefasta notizia, Dayane Mello raccontava felice ai suoi coinquilini. Era bambina e giocava insieme ai suoi fratelli andando in bicicletta, sottolineando più volte quanto si sentisse bene in quel momento e quanto fosse stata felice di aver sognato la sua famiglia. "La vita è maledetta, c'eri tu eravamo in bicicletta, ma buia ora è la mia notte per tenerti con me ho provato a fare a botte, ma dal mio sogno ti hanno strappato e all'alba solo dolore è entrato" questi sono i versi con cui inizia la poesia che Maria Teresa Ruta fa ascoltare a Tommaso Zorzi, visibilmente commossa. E sull'onda dell'emozione continua nella lettura: "Non posso neppure da te venire, mi è solo concesso di soffrire, ma appena chiuderò le mie gonfie palpebre, desidero vederti ancora tra le mie tenebre, così mio dolce Lucas, ti imploro con amore, rientra almeno nei miei sogni per favore".

Dayane Mello è rimasta al GF

Dayane Mello sconvolta dalla notizia ha deciso, però, di restare nella casa del Grande Fratello perché le sarebbe stato impossibile partire e raggiungere la sua famiglia in Brasile. Stare da sola in un momento così delicato non era l'opzione più auspicabile, ragion per cui ha preferito il conforto dei suoi compagni d'avventura che non si sono mai tirati indietro nel dimostrarle affetto e conforto, nonostante ognuno di loro abbia incamerato la notizia con grande sgomento. Nella giornata di ieri, poi, ha fatto il suo ingresso nella Casa anche Alfonso Signoriniper portare il suo supporto alla gieffina, intanto, però, gli altri concorrenti pensano di chiedere una chiusura anticipata del reality, perché dopo un evento del genere sarebbe difficile continuare.