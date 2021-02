Un momento molto toccante ha coinvolto in serata i concorrenti del GFVip, per dimostrare la loro vicinanza a Dayane Mello, dopo la tragica notizia della morte di suo fratello Lucas. La modella brasiliana aveva chiesto agli autori del programma di poter avere una lanterna, da far volare in cielo non appena si fosse fatto sera. Un modo per ricordare Lucas anche dentro la casa del GFVip. I concorrenti sono usciti in giardino e tutti insieme hanno acceso la lanterna prima di lasciarla volare libera in cielo. Stretti attorno a Dayane, i vip hanno dimostrato tutto il loro affetto alla modella uniti in un coro: "Ciao Lucas, adesso sei un angelo".

Le dinamiche dell'incidente in cui è morto Lucas

È una giornata dolorosa per Dayane, che in mattinata ha ricevuto la tragica notizia della scomparsa di suo fratello minore. Stando alle prime ricostruzioni delle autorità brasiliane, il 26enne si sarebbe schiantato contro un camion in autostrada, nella notte di martedì 2 febbraio. Al momento non sono ancora state chiarite le cause precise dell'incidente stradale. Il conducente del camion ha raccontato alla polizia che l'auto del ragazzo avrebbe improvvisamente invaso la corsia di senso opposto. Lo schianto è stato fatale. Insieme a Lucas, a bordo dell'utilitaria, anche la sua fidanzata, rimasta in vita.

Il rapporto tra Dayane Mello e il fratello Lucas

“Quello che avevo con Lucas era un rapporto diverso da quello che ho con Juliano”, ha raccontato Dayane parlando di entrambi i suoi fratelli, “Lucas era un ragazzo perbene. Amava i suoi amici e ha cercato di giocare a football. Era molto cucciolo, il nostro cucciolo. Da piccolo gli cambiavamo il pannolino”. Dayane e Lucas hanno lo stesso padre ed è proprio all’uomo che sono rivolti i pensieri della modella: “Mi dispiace per mio padre e sua moglie che staranno soffrendo tantissimo". Per il momento, Dayane ha deciso di restare nella Casa. “Non posso andare in Brasile perché poi non potrei più tornare”, ha spiegato ai coinquilini radunati intorno a lei in giardino per sostenerla. Dal momento in cui Dayane ha appreso la notizia della morte del fratello, gli amici conosciuti nella Casa non l’hanno mai lasciata sola.