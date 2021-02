La casa del GFVip è sotto choc. Dopo aver appreso la notizia dell'improvvisa morte del fratello di Dayane Mello, i concorrenti hanno inevitabilmente l'umore a terra. In casa si respira un senso di impotenza e sconforto. I vip vorrebbero dare tutto il loro sostegno a Dayane, ma sanno che l'unico aiuto che possono offrirle è quello di mettersi a disposizione per ascoltarla. Dayane ha passato la mattinata chiusa in camera, chiusa nel suo dolore. E per qualche ora la regia ha rispettato il suo silenzio, mandando in onda soltanto le immagini del salone, mentre gli altri concorrenti si confrontavano sul loro personale rapporto con il lutto.

I Vip commentano l'improvvisa morte del fratello di Dayane

Per la prima volta in questa lunghissima edizione del Grande Fratello Vip, nella casa c'è un silenzio assordante. C'è chi si apparta negli angoli del loft chiudendosi in un momento di silenzio, chi si confronta rispetto alla perdita dei propri cari e chi cerca, nonostante tutto, di portare avanti una giornata così difficile nei suoi piccoli momenti. Tommaso, per cercare di ristabilire una momentanea normalità, ha preparato per pranzo le lasagne, piatto preferito di Dayane. Gli altri si interrogano su come fornire il proprio supporto alla modella brasiliana. "Non sai come puoi essere d'aiuto…", spiega Andrea Zenga. "Stare qua dentro è il dolore nel dolore, la tragedia nella tragedia", commenta Stefania Orlando, "Purtroppo in questi casi puoi trovare dolore solo nelle persone che provano lo stesso dolore". Giulia Salemi cerca un confronto con Pierpaolo, ma lui resta in silenzio: "Mi dispiace un casino. Non riesco ad immaginare l'impotenza dello stare qui dentro. La vita è un soffio. E noi non facciamo altro che lamentarci. Dobbiamo apprezzare ogni giorno anche solo per il fatto di essere vivi".

Maria Teresa Ruta in lacrime racconta la morte del padre

Maria Teresa Ruta e Samantha De Grenet si confrontano sulle loro esperienze di lutto. Maria Teresa decide di aprirsi e di rivivere insieme all'amica il dolore per la perdita di suo padre, morto ad ottobre del 2016. "Siamo chiamati al libero arbitrio, la vita mischia le carte continuamente. E quando ti chiama ti chiedi il perché…", scoppia in lacrime. "Quella notte mio padre doveva essere operato", racconta, "la dottoressa che doveva operarlo stava correndo in ospedale, ma è stata travolta dall'auto di un ragazzo che aveva preso dei farmaci, voleva morire perché era stato lasciato dalla sua ragazza. E così ad essere operata d'urgenza è stata la dottoressa, mio padre è rimasto lì".

Il comunicato ufficiale del GFVip dopo la morte del fratello di Dayane

Il Grande Fratello Vip si è espresso tramite un comunicato ufficiale per esprimere le condoglianze da parte del programma a Dayane Mello e alla sua famiglia. "La famiglia di Grande Fratello è vicina a Dayane in questo momento di grande dolore", si legge nel post diramato sui profili social del reality.