GF Vip, la mamma di Soleil Sorge sbotta contro Alex Belli: “Ora basta!” Wendy Key, la mamma di Soleil Sorge, è stufa del comportamento di Alex Belli, protagonista di un flirt con la figlia nella Casa del Grande Fratello VIP: “Ora basta!”

A cura di Gaia Martino

Continua la liason amorosa tra Soleil Sorge e Alex Belli nella casa del Grande Fratello VIP. I due inquilini continuano a scambiarsi quotidianamente coccole e abbracci. Nelle ultime ore però alcune parole dell'attore hanno fatto scoppiare una nuova polemica. "Non possiamo stare insieme, lei lo sa ho una vita complessa. Qui funziona perchè non abbiamo nulla da fare, abbiamo tanta complicità, tanto magnetismo ma no, la mia vita è un'altra. Se Delia era qui al posto mio entravo e la portavo via, se lei venisse io me ne andrei subito" è stata la confessione durante una chiacchierata con Miriana Trevisan la quale ha consigliato al suo inquilino di calibrare a questo punto il rapporto con l'italo americana. Le dichiarazioni di Alex stanno facendo molto chiacchierare su Twitter e su Instagram: molti utenti stanno criticando il comportamento definito ‘incoerente' dell'attore. Tra gli haters anche la mamma di Soleil.

La mamma di Soleil Sorge contro Alex

Il profilo Instagram del Grande Fratello VIP ha pubblicato pochi minuti fa il video confessione di Alex Belli con Miriana Trevisan. Il concorrente spiega di non poter avere una storia con Soleil Sorge una volta terminata l'avventura nel reality ed ha svelato che se Delia Duran volesse venire a prenderselo, lui andrebbe via con lei. Queste parole, ancora sconosciute a Soleil, non sono affatto piaciute a Wendy Kay, la mamma dell'italo americana che ha commentato il post dicendosi stufa del comportamento del concorrente: "Non sopporto più Alex, basta !".

Delia Duran ha lasciato Milano

Mentre Alex Belli e Soleil Sorge sono i protagonisti del GF Vip 6 con il loro rapporto speciale, Delia Duran, stanca di quanto sta accadendo, ha deciso di ‘scappare' lontano da Milano. Dopo esser entrata più di una volta in Casa per parlare prima con il suo compagno poi con la sua rivale, ha deciso di prendersi definitivamente una pausa dalla situazione, di prendersi del tempo lontana dai social e da casa, allontanandosi da Milano. Con una IG story ha dato l'annuncio.