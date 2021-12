Soleil Sorge confessa: “Il bacio con Alex è stato vero” e Belli: “Amo sia lei che Delia Duran” Tra Soleil Sorge e Alex Belli è amore? Alfonso Signorini, nella puntata del Grande Fratello Vip 2021 del 3 dicembre, ha fatto chiarezza su tutti i punti del rapporto tra i due concorrenti. Intanto, Delia Duran si è rifiutata di parlare con il suo compagno.

Nella puntata del Grande Fratello Vip 2021, trasmessa venerdì 3 dicembre, si è parlato a lungo degli ultimi sviluppi nel rapporto tra Alex Belli e Soleil Sorge. Negli ultimi giorni, l'attore ha ammesso di essere innamorato della gieffina. Alfonso Signorini, all'inizio della puntata, ha chiarito che tutti i nodi sarebbero venuti al pettine. Ecco cosa è successo in diretta.

Il bacio durante la Turandot era vero

Per prima cosa, Soleil Sorge ha ammesso: "Il bacio durante la Turandot era vero", dunque non si è trattato di un bacio scenico come Alex Belli aveva dichiarato in puntata. Poi ha aggiunto: "Sono entrata in crisi perché Alex è andato in protezione e questo mi ha creato dei dubbi". Belli ha spiegato: "Dopo la Turandot, stava maturando qualcosa che entrava nel cuore". Soleil, allora, gli ha chiesto perché abbia la tendenza a lanciare il sasso e nascondere la mano e l'attore ha replicato:

"Sono andato in difficoltà perché è entrato qualcosa all'interno del mio cuore. Dal mondo goliardico dell'amicizia, c'è stato uno scatto. Un emisfero che nessuno di noi riesce a gestire. Il magico mondo delle emozioni, dei sentimenti, di qualcosa che non riesci a capire".

Le parole di Alex Belli per Delia Duran

Alex Belli e Soleil Sorge, poi, sono stati mandati in due stanze separate. Un video ha mostrato come si è evoluto il rapporto negli ultimi giorni. In confessionale, l'attore ha ammesso per l'ennesima volta: "Io Sole la amo, amo tutte le sue sfaccettature. Le voglio veramente bene e sarei anche pronto ad andarmene per lasciarla libera" e a lei ha confidato: "Voglio andare via. Soffriamo un po' e dopo passa. L'unica soluzione è che tu non mi veda più". In diretta, ha spiegato di amare sia Delia che Soleil:

"Poche volte mi sono sentito così. Ho sempre avuto il controllo. Nel momento in cui ho sentito questa cosa nel cuore, era l'ultima cosa che pensavo di poter provare. Non voglio combatterlo, voglio fare un discernimento. Siamo dentro una bolla che accelera tutto. A me piacerebbe tenere Soleil con questa libertà di amarci. Se c'è una cosa di cui non dobbiamo vergognarci è di amare, c'è tanto odio. Delia sa benissimo quanto noi ci amiamo. Chi ha definito il fatto che uno non possa amare, nonostante ami anche un'altra situazione?".

La verità di Soleil Sorge

Soleil Sorge, arrivata in studio, è stata un po' meno netta. Pure dicendo di amare Alex Belli "come essere umano", è anche apparsa reticente a rinunciare alla relazione che ha fuori dalla casa del Grande Fratello Vip. Le sue parole sono state:

"Mi ha spiazzato la sua confessione, ma d'istinto già lo sapevo. Ho tentato di proteggere lui, la nostra amicizia e la nostra vita al di fuori di qui. Quando mi ha detto queste cose ero confusa, perché io ho sempre messo muri, barriere, ho messo in primo piano la nostra amicizia. È vero che l'amore non si può combattere, ma c'è la ragione che ci rende diversi dagli animali e ci permette di raddrizzare il tiro. Se amo Alex? Certo che lo amo, come essere umano sì. La persona che ho fuori? Mi prendo le mie responsabilità ed è per questo che mi ha dato fastidio che Alex non lo abbia fatto. Da parte mia c'è ancora un sentimento per quella persona, con Alex non è questa la direzione del nostro rapporto. Lui ha una vita fuori e io ho una vita fuori. Se li amo entrambi con la stessa intensità? No. Alex non è l'anello debole, è l'anello confuso. Quando abbraccio Alex vivo il momento, non sento di fare del male. Se le nostre emozioni ci portassero a una direzione senza ritorno? Bisogna prenderne atto, come in tutto nella vita".

Signorini, allora, si è ricollegato con Alex Belli e lo ha invitato a raggiungere il salone. Il concorrente ha precisato di nuovo la sua posizione: "Sono molto legato a Delia, che è l'amore della mia vita e non vorrei fare soffrire Soleil a cui tengo veramente tanto. L'amore ha diverse forme. Sto vivendo cose che non ho mai vissuto nella vita con altre amiche".

Delia Duran si è rifiutata di parlare con Alex Belli

Quando Soleil è tornata nel salone, i due si sono abbracciati e Belli le ha spiegato: "Ho detto quello che sento, è inutile tergiversare. Ho detto che le forme dell'amore sono tante. Non voglio farti soffrire, non voglio fare soffrire Delia. Voglio che ci viviamo questa esperienza insieme, come abbiamo sempre fatto". Il conduttore ha fatto sapere al concorrente, che Delia Duran è stata invitata ma ha scelto di non tornare nella casa. Belli, non è apparso affatto dispiaciuto: "Ha fatto bene, devo trovare io le mie risposte, non deve essere lei ad andare contro qualcosa o qualcuno".

Signorini, infine, ha chiesto ad Alex Belli di raggiungere il confessionale. Hanno dato a Delia Duran un numero di telefono per permettere alla donna di decidere se parlare con il suo compagno in diretta. Il vippone non è apparso contento: "Non deve parlare con me in questo momento". Dallo studio, Adriana Volpe lo ha accusato di essere arrogante. E lui: "È consapevolezza, non è arroganza". Delia Duran non ha telefonato. Soleil Sorge è apparsa dubbiosa che si possa trattare di una messinscena, scatenando la reazione di Alex Belli:

"Le ho detto di stare ferma e così ha fatto, giustamente ha ascoltato me. Sa che sto vivendo a pieno questa esperienza. Non voglio mai più Soleil, che tu mi guardi con quell'occhio giudicante, come se ci fosse qualcosa".

Non resta che attendere i prossimi giorni, per vedere come si evolverà questo rapporto.