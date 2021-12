GFVip, Alex Belli: “Se Delia avesse fatto quello che sto facendo io, sarei entrato per portarla via” Alex Belli parla con Miriana Trevisan del suo rapporto con Delia e Soleil e ammette che, a parti inverse, avrebbe cercato in tutti i modi di riportare la compagna a casa.

A cura di Ilaria Costabile

Il rapporto tra Alex Belli e Soleil Sorge continua ad essere argomento di conversazione per gli altri concorrenti della della casa. Mentre Delia Duran stanca di quanto sta accadendo sotto i suoi occhi ha deciso diallontanarsi da Milano, il suo compagno si confida con Miriana Trevisan che cerca di spiegargli come il suo comportamento possa essere causa di profonda sofferenza per sua moglie che, infatti, gli ha chiesto di ridimensionare le sue esternazioni. Provando a mettersi nei panni della sua compagna, quindi, l'attore ammette che a parti inverse avrebbe fatto di tutto per farle abbandonare il reality.

Alex belli parla del suo amore per Delia

Una chiacchierata particolarmente intensa quella tra Miriana Trevisan e Alex Belli, in cui i due si confrontano in merito a quello che succede quotidianamente con Soleil Sorge e come, quindi, il loro rapporto possa essere ridimensionato per garantire anche la serenità di Delia. Ma l'attore non sembra essere d'accordo e spiega le sue ragioni:

Stando qui 24 ore su 24 è un treno in corsa, non lo fermi, io potrei farlo, potrei forzarmi, a volte lo faccio, poi bastano quei cinque minuti dove ci mettiamo lì, parliamo, facciamo, ti riaggancia questa cose e non puoi scappare. Io tanto ho ben chiara la mia vita fuori, il mio rapporto con Delia, quell'amore pazzesco che c'è tra me e lei che è cresciuto in tre anni e mezzo. Io penso che lei sia molto preoccupata che io possa sbandare, ed è per questo che io le chiedo di stare ferma, ma se lei sta ferma.

Miriana Trevisan fa riflettere Alex Belli

A questo punto la showgirl che cerca di far comprendere al gieffino come possa sentirsi la sua compagna nell'assistere quotidianamente a scene di complicità e trasporto con un'altra donna, gli dice: "Devi sempre immaginare la scena al contrario, se tu avessi visto quello che vede lei, se lei avesse fatto quello che fai tu, come avresti reagito?". L'attore senza pensarci un attimo risponde: "Entro dentro e la porto via, molto semplice". A questa risposta, quindi, la Trevisan sottolinea come calibrare il suo rapporto con Soleil, sarebbe la scelta più saggia, ma Belli non è d'accordo: