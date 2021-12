Alex Belli lascia il GF Vip, Soleil Sorge furiosa lo bacia e lo gela: “Bacio finto come te” Colpo di scena tra Alex Belli e Soleil Sorge. L’attore ha deciso di lasciare il Grande Fratello Vip 2021 e ha avuto una lite furiosa con Soleil Sorge. La gieffina, prima lo ha baciato con passione davanti a tutti, poi l’ha gelato: “Un bacio finto come te”.

A cura di Daniela Seclì

Al Grande Fratello Vip, l'ennesimo colpo di scena tra Soleil Sorge ed Alex Belli. Sembra che l'attore sia ormai deciso a lasciare la casa. Così, ha scatenato la furia di Soleil e ne è seguita un'accesa lite, dove l'attore ha etichettato la gieffina come una "stron**", mentre lei di rimando l'ha definito: "Miserabilissimo fake" e di sua moglie Delia Duran ha detto: "Le urla le porti a quella cretina di tua moglie". Poi, lo ha baciato e con una frase, lo ha lasciato di sasso.

La lite furiosa tra Alex Belli e Soleil Sorge

Alex, furioso, ha accusato Soleil Sorge: "Non hai capito un caz** di me e del mio cuore, non hai capito una minc**ia". Soleil di rimando: "Hai un cuore di polistirolo" e l'attore, sempre più rabbioso: "Ma vai a fan**lo, ma cosa stai dicendo stron**". La lite è continuata in giardino. Alex Belli si è avvicinato a Soleil Sorge che stava ballando da sola:

"Io ho fatto vedere quello che sono, tu hai fatto vedere quello che sei. Fai vedere solamente che sei una stron**. Sai cosa sei? Sei una caz** di bambina, che ha un cuore pazzesco e invece fai vedere solamente il fatto che tu sei una stron**, è questo che vuoi fare vedere".

Alex Belli deciso a lasciare il GF Vip

Soleil ha replicato altrettanto duramente: "Sei solo un altro miserabilissimo fake". Poi, è passato un aereo dedicato alla coppia, ribattezzata Solex. Sorge ha ironizzato su questa trovata, sminuendola davanti ad Alex Belli, che ha commentato:

"Hai la sensibilità di un dinosauro. Sai cosa mi dispiace? Che hai tanto da dare e invece vuoi fare vedere solo la tua parte stron**. Cerchi sempre di distruggere quello che ho dentro, cerchi sempre di andare a ferirmi. L'unica cosa che è capace di fare è ferire le persone. Devi venirmi a ferire per sentirti appagata".

Alex Belli, poi, probabilmente stanco di litigare, ha abbracciato Soleil Sorge chiedendole di smetterla di discutere. Lei, impassibile, ha commentato: "Ma secondo te realmente posso credere alle scenate che fai? Esci dalla serie". Lui ha provato a essere conciliante: "Smettila di ferire le persone, basta. L'unica cosa che ho fatto è stata volerti bene. Ti riesce bene solo ferire le persone". Soleil non ha voluto fare un passo indietro: "Da dove le hai prese, dall'almanacco dei falsi della casa queste robe?". E lo ha invitato a lasciarla andare. Alex non ne ha voluto sapere e, sfogandosi, ha svelato che il motivo di tanto astio da parte di Soleil è legato alla sua decisione di lasciare il GF Vip:

"Smettila di ferirmi, andiamo a finire in un tunnel dove non ne usciamo più. Non andiamo a finire in questa cosa dove non c'è più ritorno. Adesso inizia un altro percorso. Smettila piccolina, smettila. Ti ho sempre detto quello che ho nel cuore. Perché dobbiamo dirci queste brutte cose proprio l'ultimo giorno in cui devo andare via per problemi reali? Te l'ho detto sabato con il cuore in mano. Non volevo dirtelo in puntata. Ieri ho avuto il tatto di uscirne fuori e di lasciarti la mente libera rispetto alla mia decisione".

Il bacio di Soleil che poi gela Alex Belli

Soleil è apparsa avvilita: "Ho fatto male a togliere la corazza. Mi hai dimostrato che è meglio tenerla su. Ho cercato di credere per una volta tanto in qualcuno. Ti ho dato sostegno, amicizia e un'infinita lista di valori in cui credo". Poi, inaspettatamente ha dato ad Alex un lunghissimo bacio davanti a tutti. Mentre i concorrenti presenti applaudivano, lei ha concluso: "Lo senti questo? È finto come tutto quello che sei stato fino ad oggi con me". E se n'è andata, lasciandolo in giardino. Non resta che attendere la puntata del Grande Fratello Vip del 13 dicembre, per scoprire se Alex Belli lascerà davvero il reality.