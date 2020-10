Il pubblico del Grande Fratello Vip lo aveva già capito da tempo, ma ora è la stessa Dayane Mello ad ammetterlo in Confessionale: la modella brasiliana è attratta da Francesco Oppini, nonostante lui sia da tempo fidanzato con Cristina Tomasini. Dayane ha svelato i suoi sentimenti per il figlio di Alba Parietti e Franco Oppini anche in una conversazione con Pierpaolo Petrelli.

La confessione di Dayane a Petrelli

"Anche a me piace una persona qui. Che cosa faccio? Sto tranquilla nel mio", ha confidato la Mello a Petrelli, che ha fatto molto parlare per il flirt con Elisabetta Gregoraci, "Però, se fosse single, quasi quasi… Purtroppo non è single. Lo trovo molto interessante". "Dayane mi ha scioccato", ha svelato Pierpaolo in Confessionale, "Ho visto che scherzava spesso con Francesco. Che disastro questa Casa!". Si tratta del secondo interesse manifestato pubblicamente al GF Vip da Dayane, che ha confessato di provare ancora sentimenti forti per l'ex Mario Balotelli; nel reality gareggia peraltro il fratello di quest'ultimo, Enock Barwuah.

Dayane Mello parla di Francesco Oppini

Dayane Mello ha spiegato in Confessionale cosa la attrae di Francesco: "Una persona che mi fa divertire. E poi parliamo di un uomo maturo. Non è un ragazzo, è un uomo. Ha le idee molto chiare, è sensibile e carino". Al tempo stesso, la modella è ben conscia del fatto che per lei e Oppini non è possibile pensare a una relazione: "Però non posso permettermi, capito", ha aggiunto a Petrelli, consapevole dell'assoluta fedeltà di lui alla sua compagna.

La reazione della fidanzata di Oppini Cristina Tomasini

La stessa Cristina Tomasini, del resto, si era già accorta dell'interesse della Mello per Oppini ed era intervenuta a "commentare" dal suo profilo Instagram. Sembra che la fidanzata di Francesco reputi l'atteggiamento della concorrente come un mezzo per farsi notare, dal momento che ha condiviso il tweet di un utente che ha attaccato la brasiliana: "Dayane che sta flirtando con Oppini lo fa perché vuole essere al centro dell’attenzione in puntata". Sarà davvero così o la Mello sta sviluppando sentimenti autentici per il commentatore sportivo?